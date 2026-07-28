Fábrica de papel colapsa tras terremoto en Japón; trabajadores entre la lista de desaparecidos

Tras el fuerte terremoto en Japón, varias personas que se encontraban en una fábrica de papel de la compañía Nippon permanecen desaparecidas, según informó la cadena pública NHK.

Los servicios de emergencia continúan trabajando para confirmar la información y localizar a los afectados. Imágenes difundidas muestran el derrumbe de una de las chimeneas de la planta.

Un empleado de Nippon declaró a NHK que la compañía aún está “recopilando información sobre si hay víctimas, pero estamos preocupados porque no hemos logrado establecer contacto”.

Terremoto de magnitud 7.1 sacude el sur de Japón

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 golpeó este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, dejando al menos 50 heridos y provocando graves daños en infraestructuras. Miles de personas quedaron sin electricidad, carreteras resultaron afectadas y varios edificios se derrumbaron.

Entre los heridos se encuentran personas atrapadas en el interior de un centro comercial parcialmente derrumbado, así como pasajeros de un tren de alta velocidad que circulaba en el momento del sismo, según reportó el diario Nikkei.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró desde Tokio que aún se evalúa el número de víctimas y la magnitud de los daños:

Ya hemos recibido informes de personas heridas. Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas áreas, además de daños en carreteras y puentes, así como el derrumbe de edificios”, señaló.

La cadena pública NHK confirmó que un hospital local reportó más de 50 heridos.