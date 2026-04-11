EU mantiene diálogo con Irán y Pakistán; confirman tercera ronda de negociaciones durante la noche

La televisión pública iraní informó que este sábado se celebraron dos rondas de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, y que una tercera sesión podría tener lugar “esta noche o mañana” domingo.

Según fuentes citadas por el medio estatal, los expertos de ambas delegaciones están intercambiando textos con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el miércoles.

Dos altos cargos paquistaníes confirmaron a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que se realizaron dos sesiones sucesivas entre las delegaciones y que el ambiente general fue “cordial”. Las reuniones se desarrollan en paralelo a las conversaciones trilaterales de alto nivel con Pakistán, que continúan en Islamabad según la Casa Blanca.

EU confirma conversaciones trilaterales con Pakistán e Irán

La Casa Blanca informó que Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen conversaciones trilaterales cara a cara en Islamabad, en un encuentro de altos funcionarios destinado a buscar una salida a la guerra en Oriente Medio.

Un alto funcionario estadounidense destacó que las tres partes dialogan directamente en persona, lo que supone un cambio respecto a la práctica reciente, en la que Washington y Teherán se comunicaban únicamente a través de un mediador y en salas separadas.

La representación estadounidense incluyó al vicepresidente JD Vance, al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, quienes participaron en las reuniones junto a sus homólogos iraníes y paquistaníes. El encuentro marca un paso significativo en el proceso de negociación, al consolidar un formato de diálogo abierto y directo entre las partes.

La postura de Estados Unidos

El encuentro, con Pakistán como mediador, enfrenta obstáculos significativos. En paralelo a las conversaciones, se registraron enfrentamientos en la frontera sur del Líbano entre Israel y Hezbollah, lo que llevó al grupo libanés a condicionar el inicio del diálogo a la implementación de un cese al fuego en ese país y a la liberación de activos bloqueados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes que un “buen acuerdo” debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear. “Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”, afirmó, subrayando que la cuestión nuclear es el eje central de la posición de Washington en estas negociaciones.

Las conversaciones se llevan a cabo en el Hotel Serena, bajo estrictas medidas de seguridad. Las calles cercanas permanecieron desiertas este sábado, luego de que las fuerzas de seguridad cerraran carreteras y reforzaran la vigilancia en la zona para garantizar el desarrollo de las reuniones.