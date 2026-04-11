Irán confirma que las conversaciones con EU entraron en “fase técnica”

Las negociaciones que se desarrollan en Islamabad, capital de Pakistán, entre delegaciones de Estados Unidos e Irán avanzaron este sábado hacia una nueva etapa. Según un comunicado oficial del régimen iraní, las conversaciones entraron en su “fase técnica”, con la incorporación de comités especializados en áreas económicas, militares, jurídicas y nucleares para ultimar detalles del proceso.

El anuncio se produjo tras un encuentro de alto nivel entre el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, considerado histórico por tratarse de un diálogo directo entre ambas naciones, sentadas en la misma mesa, algo que no ocurría desde la Revolución Islámica de 1979.

Las dos delegaciones se reunieron previamente con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien reiteró la disposición de su gobierno para facilitar el proceso de paz. La radiotelevisión estatal PTV confirmó que, tras las reuniones bilaterales, se produjo un encuentro directo entre las representaciones, lo que marca un precedente en las relaciones diplomáticas.

Las sesiones se celebran en el Hotel Serena de Islamabad y, tras un breve receso a media tarde, las delegaciones participaron en una cena de trabajo mientras continuaban los encuentros técnicos. No se ha confirmado aún si las discusiones se extenderán al domingo, dado el número de temas pendientes en la agenda.

El estrecho de Ormuz, punto crítico

Uno de los asuntos más relevantes en la mesa es la situación en el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán. Este mismo sábado se registró un incidente en la zona, después de que Teherán anunciara que había obligado a un destructor estadounidense a dar media vuelta.

Fuentes estadounidenses, citadas por el portal Axios, desmintieron la versión iraní y aseguraron que el buque únicamente realizaba una operación de libre navegación desde el puerto emiratí de Fujaira, antes de regresar a su posición original, sin haber recibido amenazas directas del Ejército iraní.

La Casa Blanca confirma conversaciones trilaterales con Pakistán e Irán

La Casa Blanca informó que Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen conversaciones trilaterales cara a cara en Islamabad, en un encuentro de altos funcionarios destinado a buscar una salida a la guerra en Oriente Medio.

Un alto funcionario estadounidense destacó que las tres partes dialogan directamente en persona, lo que supone un cambio respecto a la práctica reciente, en la que Washington y Teherán se comunicaban únicamente a través de un mediador y en salas separadas.

La representación estadounidense incluye al vicepresidente JD Vance, al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, quienes participan en las reuniones junto a sus homólogos iraníes y paquistaníes.