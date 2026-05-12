La cuarentena por hantavirus podría extenderse hasta el 21 de junio en España

La Comisión de Salud Pública estableció el 10 de mayo de 2026 como el “día cero” para el inicio oficial de la cuarentena por el brote de hantavirus Andes asociado al crucero 'MV Hondius'. La medida, aprobada este martes en Madrid, coincide con el criterio fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sitúa el final previsto del aislamiento en el 21 de junio. La OMS fija el inicio oficial del periodo de cuarentena

La fecha adoptada por las autoridades sanitarias españolas coincide con la posición de la OMS, que también estableció el 10 de mayo como comienzo del periodo de cuarentena por hantavirus.

La OMS señaló que el primer pasajero que falleció en el barco podría haberse infectado de hantavirus antes de embarcar, posiblemente durante su viaje por Argentina y Chile. Foto: Reuters

La decisión quedó incorporada en la actualización del protocolo de manejo de personas en seguimiento en España en relación con el brote vinculado al crucero 'MV Hondius'.

Qué personas son consideradas contactos

El protocolo amplía la definición de contacto para reforzar la vigilancia sanitaria.

Se considerará contacto a cualquier persona que haya estado en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo, o que haya mantenido relación con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad, el cual comienza oficialmente dos días antes de la aparición de los primeros síntomas o de una PCR positiva en casos asintomáticos.

MV Hondius. Foto: AFP.

También quedan incluidos quienes compartan habitación o baño con una persona infectada, sus parejas sexuales, quienes hayan tenido contacto físico directo y los pasajeros de avión ubicados en la misma fila o en las dos filas adyacentes en vuelos de larga duración.

Cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla

Solo las personas evacuadas del crucero deberán cumplir cuarentena obligatoria en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

En el caso de otros contactos identificados fuera de este grupo, las autoridades sanitarias realizarán una evaluación individualizada que permitirá el aislamiento en otros espacios habilitados.

Todos los contactos permanecerán bajo vigilancia reforzada durante 28 días, el periodo de mayor probabilidad de aparición de síntomas. Durante ese tiempo se realizará una prueba PCR cada siete días, cuyos resultados deberán ser confirmados oficialmente por el Centro Nacional de Microbiología. Además, se controlará la temperatura corporal dos veces al día y se hará seguimiento de síntomas como fiebre, disnea y mialgias.

Flexibilización del aislamiento tras la primera semana

Si la PCR del día 7 resulta negativa, las personas aisladas en el entorno hospitalario podrán recibir visitas externas con el equipo de protección adecuado y realizar salidas supervisadas por las zonas comunes de la planta.

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En todo momento deberán mantener el uso obligatorio de mascarilla FFP2. Qué ocurre si aparecen síntomas o se confirma un caso

Si una persona en seguimiento desarrolla síntomas como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos o diarrea, será considerada caso probable y trasladada a una habitación con presión negativa para la realización de pruebas diagnósticas específicas.

En ese supuesto también se activará el preaviso a la red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) para garantizar una respuesta inmediata.

Los casos confirmados por laboratorio serán ingresados en una UATAN. Los pacientes con síntomas permanecerán hospitalizados hasta su recuperación clínica, mientras que los casos asintomáticos deberán continuar aislados hasta obtener una PCR negativa.

El protocolo será revisado en 28 días

Sanidad informó de que el protocolo será reevaluado, como máximo, dentro de 28 días, con el objetivo de adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al conocimiento científico disponible.