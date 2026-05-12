Trump afirma que no necesita la ayuda de Xi Jinping para resolver el conflicto con Irán
Donald Trump afirmó que Estados Unidos no necesita la ayuda de China para resolver la guerra con Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que mantendrá una extensa conversación con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la guerra en Irán durante su próximo viaje a China, aunque aseguró que no considera necesaria la ayuda de Pekín.
“No creo que necesitemos ayuda con Irán. Ganaremos de una forma u otra, pacíficamente o de cualquier otra manera”, dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Asia.
Será la primera reunión cara a cara entre ambos líderes en más de seis meses, en un intento por estabilizar unas relaciones tensas por disputas comerciales, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y otros desacuerdos bilaterales.
Trump viaja a China en medio de un conflicto sin resolver con Irán y con las negociaciones diplomáticas estancadas. Pekín mantiene vínculos con Teherán y continúa siendo uno de los principales compradores de su petróleo.
El mandatario estadounidense ha presionado a China para que utilice su influencia y empuje a Irán hacia un acuerdo con Washington que ponga fin a la guerra iniciada a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes.
El presidente republicano tiene previsto llegar a Pekín el miércoles, antes de las conversaciones programadas para jueves y viernes. Será su primera visita oficial a China desde 2017. Posteriormente, Trump declaró: “Tenemos muchas cosas que discutir. Para ser sincero, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bien controlado”.
Con información de Reuters.