Arabia Saudita lanza ataques encubiertos contra Irán

Arabia Saudita lanzó una serie de ataques no divulgados contra Irán en represalia por las ofensivas sufridas en su territorio durante la guerra en Oriente Medio, según confirmaron dos funcionarios occidentales con conocimiento del asunto y dos representantes iraníes.

Se trata de la primera vez que se conoce públicamente una acción militar saudí directa en suelo iraní, lo que refleja una postura más audaz del reino frente a su principal rival regional.

Los ataques, atribuidos a la Fuerza Aérea Saudí, habrían tenido lugar a finales de marzo. Uno de los funcionarios occidentales los describió simplemente como “ataques de represalia en respuesta a cuando Arabia Saudita fue atacada”.

Reuters no pudo verificar cuáles fueron los objetivos específicos. Ante una solicitud de comentarios, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores saudí evitó confirmar los hechos, mientras que la cancillería iraní no respondió.

Funcionarios confirmaron que Arabia Saudita realizó ataques de represalia en suelo iraní, en un giro inédito del conflicto. REUTERS

Tradicionalmente, Riad ha dependido de la protección militar de Estados Unidos, pero la guerra de diez semanas ha dejado al reino expuesto a ofensivas que han superado el escudo estadounidense.

Los ataques saudíes evidencian la expansión del conflicto y cómo una guerra iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, ha arrastrado a toda la región de formas poco reconocidas públicamente.

Desde entonces, Irán ha atacado con misiles y drones a los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo, golpeando bases militares estadounidenses, instalaciones civiles, aeropuertos e infraestructuras petroleras, además de cerrar el estrecho de Ormuz, interrumpiendo el comercio global.

El lunes, The Wall Street Journal informó que Emiratos Árabes Unidos también llevó a cabo ataques militares contra Irán. En conjunto, las acciones de Arabia Saudita y Emiratos revelan un conflicto cuya verdadera dimensión ha permanecido en gran medida oculta.

Con información de Reuters.