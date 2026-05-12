Secretario de Guerra de EU pide a México hacer más contra cárteles

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reconoció una “colaboración sin precedentes” con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, pero advirtió que Washington espera una ofensiva más agresiva contra el narcotráfico para evitar una intervención directa de Estados Unidos.

Las palabras del jefe del Pentágono, pronunciadas ante el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, reactivaron el debate sobre la soberanía mexicana, la cooperación militar binacional y el creciente endurecimiento del discurso estadounidense frente al tráfico de fentanilo y drogas sintéticas.

Pentágono eleva la presión sobre México

Durante su comparecencia en el Capitolio, Hegseth respondió a cuestionamientos del congresista demócrata por Texas, Henry Cuéllar, uno de los legisladores que históricamente ha impulsado la cooperación antinarcóticos entre ambos países.

Todo empieza ahí abajo, donde se producen y se distribuyen las drogas. Luego pasan por México, donde hemos tenido una colaboración impresionante y sin precedentes”, declaró el funcionario estadounidense.

Sin embargo, el secretario de Defensa dejó claro que la administración de Donald Trump exige mayores resultados por parte de las fuerzas mexicanas.

Alentamos a Defensa y a Marina a que continúen colaborando con nosotros y a que hagan aún más. Esa es la expectativa del Gobierno de Estados Unidos respecto del Gobierno mexicano: que intensifique sus esfuerzos para que nosotros no tengamos que hacerlo”, afirmó Hegseth.

La frase fue interpretada por analistas políticos y especialistas en seguridad como una advertencia diplomática de alto calibre en medio del endurecimiento de la estrategia estadounidense contra los cárteles.

Trump endurece el discurso sobre el combate al narcotráfico

Las declaraciones del jefe del Pentágono se producen apenas días después de que el presidente Donald Trump afirmara públicamente que Estados Unidos actuaría por cuenta propia si México no logra contener el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, declaró Trump el pasado 6 de mayo.

El mandatario estadounidense hizo referencia a recientes operaciones marítimas contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico y el Caribe, insinuando que Washington podría ampliar su margen de acción regional.

Aunque la Casa Blanca no detalló posibles operaciones dentro de territorio mexicano, el mensaje encendió alertas diplomáticas por la sensibilidad histórica que existe en México frente a cualquier insinuación de intervención extranjera.

Pese al tono de advertencia, funcionarios estadounidenses reconocieron que existe actualmente una coordinación más estrecha con las fuerzas mexicanas.

El propio Hegseth elogió la cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, especialmente en materia de inteligencia y combate al tráfico de fentanilo.

Por su parte, Henry Cuéllar pidió mantener la presión política sobre México, aunque reconoció las complejidades históricas de la relación bilateral.

Sé que ahora hay alianzas sin precedentes, hay sensibilidades históricas y sabemos por qué, pero cuanto más puedan presionarlos para que colaboren con nosotros, mejor”, dijo el legislador texano.

La declaración refleja la creciente preocupación en Washington por el impacto del narcotráfico en la crisis de salud pública relacionada con opioides y fentanilo.

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