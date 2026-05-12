España reporta nuevo caso de hantavirus; brote del crucero llega a 11 infectados

El Ministerio de Sanidad de España informó este martes que un pasajero evacuado del crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo en la prueba, mientras la Organización Mundial de la Salud confirmó un total de 11 casos, incluidos tres fallecimientos entre los pasajeros del barco.

El nuevo caso corresponde a un ciudadano español que permanecía en cuarentena en un hospital militar de Madrid, junto con otros 13 compatriotas repatriados el domingo, quienes dieron negativo en los análisis.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en Madrid que los 11 contagios corresponden a pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, y que en nueve de ellos se identificó la cepa de los Andes.

“Estas cifras han variado poco durante la última semana gracias a la cooperación de gobiernos y socios internacionales”, afirmó.

Añadió que, por ahora, no hay señales de un brote mayor, aunque advirtió que el largo período de incubación del virus podría dar lugar a nuevos casos en las próximas semanas.

Más de 90 pasajeros han sido evacuados este domingo después de que un brote de hantavirus dejara al menos tres personas fallecidas. AFP

Además, 12 trabajadores de un hospital en Países Bajos fueron puestos en cuarentena tras manipular de manera incorrecta fluidos corporales de un paciente infectado. En París, una mujer francesa evacuada del crucero permanecía en cuidados intensivos en estado estable, mientras el gobierno convocaba dos reuniones de emergencia para abordar la situación.

Las autoridades sanitarias subrayaron que se trata del primer brote de hantavirus registrado en un crucero. Aunque no existe vacuna ni tratamiento específico, la OMS sostiene que la detección temprana y la atención médica adecuada aumentan las probabilidades de supervivencia.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres. Se encuentra en su orina, heces y saliva, y puede infectar a los humanos cuando partículas contaminadas se inhalan en espacios cerrados. También puede transmitirse por contacto directo con estos animales o, en casos muy específicos, de persona a persona, como ocurre con la variante conocida como virus Andes.

Los brotes suelen ser esporádicos y limitados geográficamente. El más reciente, ocurrido en un crucero internacional, provocó la muerte de varios pasajeros y encendió las alarmas sanitarias, aunque los especialistas insisten en que la capacidad de propagación es baja.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas aparecen entre una y seis semanas después de la exposición. Entre los más comunes se encuentran:

Fiebre y escalofríos.

y escalofríos. Dolor muscular , especialmente en la espalda y las piernas.

Fatiga intensa.

intensa. Dolor abdominal , náuseas y vómito.

, náuseas y vómito. Problemas respiratorios que pueden evolucionar hacia el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una condición grave que requiere hospitalización inmediata.

En los casos más severos, el virus puede causar insuficiencia respiratoria y ser potencialmente mortal.

La postura de la OMS

La OMS ha reiterado que el hantavirus no representa un riesgo de pandemia como el Covid-19. Maria van Kerkhove, directora de gestión de epidemias del organismo, declaró que “esto no es Covid” y que no debe tratarse como tal.

Entre las medidas recomendadas se encuentra la cuarentena de hasta 42 días para personas expuestas, debido al largo periodo de incubación. Sin embargo, incluso en ambientes cerrados como los camarotes de un crucero, no todos los contactos cercanos resultan contagiados, lo que confirma la baja capacidad de transmisión.

Diferencias con el Covid-19

A diferencia del SARS-CoV-2, el hantavirus no se transmite fácilmente entre humanos. El Covid-19 se propagó de manera explosiva por su alta capacidad de contagio, mientras que el hantavirus depende principalmente del contacto con roedores infectados o ambientes contaminados. Además, el periodo de incubación del hantavirus es más largo, lo que permite un mejor control de los casos.