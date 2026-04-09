CBP endurece reglas para mexicanos con visa láser y aplicará deportaciones por uso indebido

La visa láser, también conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), es uno de los documentos más utilizados por miles de mexicanos que cruzan diariamente hacia Estados Unidos. Sin embargo, su uso tiene límites claros de tiempo y distancia que, de no respetarse, pueden derivar en rechazo de entrada, cancelación de la visa o incluso procesos de deportación.

De acuerdo con el U.S. Customs and Border Protection (CBP) y el Departamento de Estado de Estados Unidos, la BCC no permite viajar libremente por todo el país cuando se utiliza sola. Su función está restringida a zonas específicas cercanas a la frontera y a un tiempo máximo de estancia. Aunque estas reglas no son nuevas, las autoridades han reiterado que su aplicación es constante y que ignorarlas puede traer consecuencias inmediatas para los viajeros.

Para las familias mexicanas que cruzan con frecuencia, estas limitaciones representan un reto: no solo deben planear sus viajes con mayor cuidado, sino también asegurarse de portar la documentación adecuada para evitar problemas migratorios. La confusión en redes sociales ha hecho creer que se trata de una nueva medida en 2026, pero en realidad se trata de un recordatorio oficial de normas que ya existían.

¿Cuáles son los límites de la visa láser?

Cuando se usa únicamente la BCC (sin pasaporte ni permisos adicionales), las restricciones son:

Tiempo máximo de estancia: hasta 30 días

Distancia permitida:

Hasta 40 km en California y Texas

Hasta 120 km en Arizona

Hasta 88 km en Nuevo México

Salir de estas zonas o exceder el tiempo sin autorización adicional puede ser considerado una infracción migratoria.

¿Qué pasa si excedes los límites?

Las consecuencias pueden ser inmediatas y dependen de la evaluación del oficial migratorio en el punto de entrada:

Negación de entrada en frontera o aeropuerto

Cancelación de la visa láser

Registro negativo en el historial migratorio

Posible proceso de deportación

¿Cómo usar la visa láser correctamente?

La visa láser es válida como documento independiente únicamente para viajes por tierra o en embarcaciones recreativas desde México. Para moverte libremente dentro de Estados Unidos, necesitas:

Pasaporte mexicano vigente

En algunos casos, un permiso I-94

Con esta combinación, puedes permanecer hasta 180 días, según autorización del oficial migratorio.

¿Por qué hay confusión sobre las reglas?

En redes sociales se ha difundido la idea de que se trata de una nueva disposición, pero las autoridades aclaran que: