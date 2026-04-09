Netanyahu anuncia intención de iniciar conversaciones de paz con Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que ha dado instrucciones a su gabinete para comenzar negociaciones directas con el Líbano “lo antes posible”, en respuesta a las reiteradas peticiones de ese país para abrir un canal de diálogo.

En un comunicado oficial, Netanyahu explicó que las conversaciones se centrarán en dos puntos clave: el desarme de Hezbollah y el establecimiento de relaciones pacíficas entre ambos Estados.

“A la luz de las reiteradas peticiones del Líbano para entablar negociaciones directas con Israel, ayer ordené al gabinete que iniciara negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, afirmó el mandatario.

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones en Oriente Medio, marcada por ofensivas israelíes en territorio libanés contra Hezbollah, grupo respaldado por Irán. La propuesta de iniciar conversaciones busca abrir un espacio diplomático en un escenario dominado por enfrentamientos militares y amenazas de represalias.

Objetivos de las negociaciones

Desarme de Hezbollah:Israel considera que la milicia chiíta representa una amenaza directa para su seguridad nacional.

Relaciones pacíficas: Netanyahu plantea que el diálogo podría sentar las bases para un acuerdo que reduzca la hostilidad histórica entre ambos países.

De concretarse, estas conversaciones marcarían un giro significativo en la política regional, ya que Israel y Líbano no mantienen relaciones diplomáticas formales y han estado enfrentados en múltiples conflictos.

Líbano condiciona negociaciones con Israel

Un alto funcionario del gobierno libanés declaró este jueves que Líbano exige un cese al fuego antes de iniciar cualquier negociación con Israel, en respuesta al anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ordenó a su gabinete comenzar conversaciones directas con el país vecino.

“Líbano quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación”, afirmó el funcionario, bajo condición de anonimato, en declaraciones a la AFP.

Israel asegura que Hezbollah “anhela un alto el fuego”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este jueves que el grupo chií libanés Hezbollah “anhela un alto el fuego” después de la intensificación de la ofensiva israelí en el sur del Líbano.

En un videomensaje difundido a través de sus canales oficiales, Katz aseguró que la operación militar en curso ha supuesto un duro golpe para la milicia respaldada por Irán, debilitando sus capacidades y generando presión interna para detener los enfrentamientos.

“Hezbollah anhela un alto el fuego”, declaró Katz, acusando además a Irán de impulsar esa postura por temor a que Israel logre “aplastar” al grupo armado.

Katz señaló que Irán estaría presionando a Hezbollah para aceptar un alto el fuego, preocupado por el impacto que la ofensiva israelí pueda tener en la estructura del grupo. Teherán ha reiterado su apoyo a la milicia chiíta, considerándola parte del llamado “Eje de la Resistencia” en la región.

Con información de Reuters y AFP.