Irán amenaza con romper el alto el fuego tras ofensiva israelí en Líbano

La tensión en Oriente Medio se intensifica después de que Irán advirtiera que podría romper el alto el fuego pactado con Estados Unidos si continúan los ataques israelíes contra Hezbollah en territorio libanés. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que el Líbano está incluido en la tregua y que cualquier violación tendrá “costes explícitos y fuertes respuestas”.

El anuncio se produce tras la ofensiva israelí del miércoles, que dejó más de 200 muertos en Líbano y que incluyó la eliminación de Alí Yusef Harshi, secretario personal de Naim Qasem, líder de Hezbollah. Para Teherán, estos ataques representan una clara violación del acuerdo de dos semanas alcanzado con Washington para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Qalibaf, exguardia revolucionario y figura influyente en la política iraní, publicó en X que “Líbano y todo el Eje de la Resistencia forman parte indisoluble del alto el fuego”, reafirmando que Irán no abandonará a sus aliados libaneses. Estados Unidos, por su parte, niega que el Líbano esté incluido en el pacto, lo que evidencia la fragilidad del acuerdo y las diferencias en su interpretación.

El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos fue pactado por dos semanas con el objetivo de abrir un espacio de negociación que permita poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero. Sin embargo, los ataques israelíes en Beirut y el sur del Líbano han puesto en duda la viabilidad de este acuerdo.

Mientras Teherán insiste en que el Líbano está protegido por la tregua, Washington sostiene que el pacto se limita únicamente a operaciones directas entre ambos países. Esta discrepancia ha generado un vacío diplomático que amenaza con romper cualquier posibilidad de diálogo.

La ofensiva israelí en Líbano

Israel confirmó la muerte de Alí Yusef Harshi, sobrino y secretario personal de Naim Qasem, durante los bombardeos del miércoles. Según el ejército israelí, Harshi era una figura clave en la gestión de la oficina y la seguridad del líder de Hezbollah.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacaron más de 100 objetivos militares en el sur del Líbano, incluyendo almacenes de armas, lanzadores de cohetes y pasos estratégicos utilizados para trasladar armamento. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que las operaciones continuarán “hasta devolver la seguridad completa a los residentes del norte”.

Reacciones de Irán

La respuesta iraní fue inmediata. Qalibaf advirtió que las violaciones al alto el fuego tendrán consecuencias directas y que el país está preparado para responder con fuerza. “Detengan el fuego inmediatamente”, exigió en referencia a los ataques israelíes contra el Líbano.

El mensaje busca consolidar la posición de Irán como protector del llamado Eje de la Resistencia, que incluye a Hezbollah y otros grupos aliados en la región. Para Teherán, la ofensiva israelí no solo es una agresión contra Líbano, sino también un desafío directo a su influencia regional.

Estados Unidos ha negado que el Líbano forme parte del acuerdo de alto el fuego, lo que complica aún más las negociaciones. La discrepancia entre Washington y Teherán sobre el alcance de la tregua refleja la falta de consenso y la dificultad de alcanzar un pacto duradero.

La mediación de Pakistán busca mantener abiertas las conversaciones, con una reunión prevista para este sábado en Islamabad. Sin embargo, la advertencia iraní y la ofensiva israelí ponen en duda la posibilidad de lograr un cese definitivo del conflicto.

Con información de AFP y Reuters.