Presidenta de Venezuela anuncia "aumento responsable" a los salarios tras años de congelamiento

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles que su Gobierno realizará un "aumento responsable" de los salarios de los trabajadores a partir del 1 de mayo, aprovechando los desarrollos petroleros y mineros para mejorar las condiciones laborales.

El salario mínimo base en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar. Sin embargo, muchos empleados públicos y jubilados perciben ingresos adicionales a través de bonificaciones y otros pagos que pueden elevar sus ingresos mensuales hasta unos 120 a 150 dólares.

Rodríguez, quien se juramentó en el cargo dos días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas a manos de tropas estadounidenses el 3 de enero, no dijo exactamente cuánto sería el ajuste salarial.

Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable...en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino", agregó Rodríguez en un mensaje al país transmitido por el canal estatal de televisión.

Según una lámina que Rodríguez presentó durante su mensaje, el ingreso mínimo en Venezuela es de 190 dólares en marzo de 2026, pero sin dar más detalles. La funcionaria fue la vicepresidenta y jefa del área económica de Maduro en los últimos años.

Rodríguez reiteró su llamado a levantar las sanciones estadounidenses contra Venezuela, cuyas relaciones con Washington se han estrechado desde el operativo que depuso a Maduro. Desde entonces, Rodríguez ha colaborado con Washington y ha buscado expandir la presencia privada en los sectores petrolero y minero de Venezuela.

Dijo, sin embargo, que aquellos que "sueñan" con "la privatización, por ejemplo, de PDVSA para entregarlo a poderes transnacionales (...) sencillamente están equivocados" y que los venezolanos estaban decididos "a defender sus recursos estratégicos".

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que fue una de de las mayores empresas petroleras del mundo, ha visto caer su producción y exportaciones petroleras debido a la falta de inversiones y mantenimiento de sus instalaciones en los últimos años.

La presidenta encargada, quien ha propuesto las recientes iniciativas legales para facilitar una mayor inversión privada y extranjera en ambos sectores, también instó el miércoles a los legisladores a reformar el mercado inmobiliario, facilitando el acceso a las familias más jóvenes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que trabaja coordinadamente con Rodríguez en el sector energético.

"Se estima que medio millón de viviendas están congeladas. Yo pido que se pongan a disposición del mercado inmobiliario (...) para que esos inmuebles gocen y puedan estar a disposición de los jóvenes de nuestra patria", dijo la funcionaria sin ofrecer detalles.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas desde al menos 2017 unos siete millones de venezolanos han migrado en medio de la crisis económica y miles de casas y departamentos están vacíos.

También dispuso que una comisión comience a recibir propuestas "de reformas en materia tributaria con miras a un sistema más competitivo y un modelo tributario más eficiente".