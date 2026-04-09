Israel confirma la muerte de Alí Yusef Harshi, secretario de Naim Qasem, líder de Hezbollah

El Ejército de Israel anunció este jueves la muerte de Alí Yusef Harshi, sobrino y secretario personal de Naim Qasem, líder del grupo armado Hezbollah. El hecho ocurrió durante una oleada de bombardeos lanzada el miércoles contra varios puntos de Líbano, en lo que se considera la ofensiva más grande contra la milicia chiíta respaldada por Irán.

Según el balance oficial, los ataques dejaron más de 250 fallecidos y un millar de heridos. La ofensiva se produjo horas después de que Irán anunciara un alto el fuego de dos semanas.

Declaraciones de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la eliminación de Harshi y aseguró que las operaciones contra Hezbollah continúan “con fuerza, precisión y determinación”.

“Quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbollah en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte”, afirmó.

Netanyahu detalló que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacaron infraestructuras en el sur del Líbano, incluyendo pasos utilizados para transferir armas, cohetes y lanzadores, además de almacenes de municiones y cuarteles de Hezbollah.

Impacto en la ofensiva

El ejército israelí señaló que Harshi tenía un papel central en la gestión de la oficina y la seguridad de Qasem, quien asumió como secretario general de Hezbollah en octubre de 2024 tras la salida de Hasán Nasralá.

En las últimas horas, las IDF también bombardearon dos puentes sobre el río Litani, elevando a nueve el número de estructuras atacadas en semanas recientes. Según las autoridades militares, estos pasos eran utilizados por combatientes de Hezbollah para trasladar armamento entre el norte y el sur del país.

Además de la ofensiva en Beirut, se confirmaron al menos 17 muertos en ataques israelíes contra dos localidades del sur de Líbano. En total, la operación ha dejado cientos de víctimas y ha intensificado la crisis humanitaria en la región, en medio de un conflicto que sigue escalando entre Israel, Hezbollah e Irán.

Declaraciones de Masud Pezeshkian

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, condenó los bombardeos israelíes del miércoles en Líbano, que dejaron más de 200 muertos, y aseguró que estos ataques representan un “incumplimiento de los compromisos” por parte de Israel. Según el mandatario, esta situación “hace que las negociaciones no tengan sentido”.

En un mensaje publicado en X, Pezeshkian agregó: “Nuestras manos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses”.

Las declaraciones se producen en vísperas de las conversaciones previstas para este fin de semana entre Washington y Teherán, con la mediación de Pakistán, en un intento por frenar la escalada del conflicto en Oriente Medio.