Justicia de Israel reanudará juicio por corrupción contra Netanyahu; ¿cuándo será?

La Justicia de Israel ha anunciado este jueves que tiene previsto reanudar este domingo el juicio por corrupción abierto contra el primer ministro del país, Benjtamin Netanuyahu, y que se encontraba suspendido en el marco del estado de emergencia decretado durante la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Tras retirar el estado de emergencia vigente en todo el país y debido a la reanudación del trabajo en el sistema judicial israelí, las vistas tendrán lugar de forma ordinaria", ha indicado la Justicia en un comunicado.

Netanyahu está siendo juzgado por tres casos de corrupción, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. En un primer caso, Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de aceptar artículos de lujo, como puros, joyas y champán, por valor de unos 250.000 euros, procedentes de multimillonarios, a cambio de favores políticos.

Entre estas acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario 'Israel Hayom'.

El primer ministro niega haber cometido cualquier delito y afirma que todos los cargos fueron inventados en un golpe político liderado por la Policía y la Fiscalía. El proceso, bajo constantes retrasos desde su apertura en mayo de 2020, se antoja largo, especialmente debido al contexto en la región.

Con información de Europa Press

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