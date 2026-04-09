ONU advierte que peaje en el estrecho de Ormuz sería un “precedente peligroso”

La Organización Marítima Internacional (OMI), agencia marítima de la ONU, advirtió este jueves que la imposición de un peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz “sentaría un precedente peligroso”, ya que los países no deben obstaculizar la libertad de navegación internacional.

La propuesta de establecer un cobro por el uso del estrecho surgió de autoridades iraníes, tras el acuerdo alcanzado esta semana sobre un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos y Teherán. Sin embargo, la OMI recordó que no existe ningún acuerdo internacional que permita introducir peajes en estrechos de uso global.

Un portavoz de la OMI señaló que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), los buques gozan del derecho de paso en tránsito por los estrechos internacionales.

“Los estados ribereños de los estrechos no obstaculizarán ese derecho ni suspenderán el paso en tránsito”, afirmó el vocero.

La advertencia busca evitar que se sienten precedentes que puedan replicarse en otros puntos estratégicos del comercio marítimo mundial.

Importancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, ya que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y es clave para el transporte de petróleo y gas natural. Aproximadamente una quinta parte del crudo mundial pasa por esta ruta, lo que convierte cualquier restricción en un asunto de seguridad energética global.

La propuesta iraní de imponer un peaje llega en un momento de alta tensión regional, marcado por enfrentamientos militares y negociaciones diplomáticas. Para Teherán, el control del estrecho es un instrumento de presión frente a Estados Unidos y sus aliados.

Sin embargo, la comunidad internacional considera que cualquier intento de limitar el tránsito en Ormuz podría desestabilizar el comercio global y generar conflictos adicionales en la región.

Con información de Reuters.