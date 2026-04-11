"¡Basta ya de la guerra!": el Papa León lanza contundente mensaje contra los conflictos

El Papa León XIV arremetió el sábado contra los belicistas e instó a miles de millones de personas de todo el mundo a abrazar la paz y a volver "a creer en el amor, en la moderación, en la buena política".

En uno de sus llamamientos más fervientes hasta la fecha para poner fin al conflicto que asola Oriente Medio, el Papa estadounidense afirmó que se necesita fe "para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia".

¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", imploró el sumo pontífice en un discurso pronunciado durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro de Roma.

Pronunciadas en tono mesurado, como es habitual en el líder de los mil 400 millones de católicos del mundo, las palabras de León, de 70 años, supusieron sin embargo una de las críticas más contundentes hasta la fecha a la ola de conflictos que azota el planeta.

Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte", pidió el Papa.

También hizo referencia a la oposición de la Iglesia a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, citando un llamamiento del difunto Papa Juan Pablo II realizado cuatro días antes del inicio de ese conflicto.

Como ha hecho en el pasado, el pontífice estadounidense y nacionalizado peruano no citó a ningún político por su nombre ni señaló a ningún país en concreto.

La responsabilidad recae también en la "inmensa multitud" que repudia la guerra, afirmó León, instándoles a construir un "Reino de paz".

El Papa, quien el 30 de marzo afirmó que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre", denunció de nuevo el sábado el uso del lenguaje cristiano para justificar la guerra.

El equilibrio dentro de la familia humana se ha visto gravemente desestabilizado", sostuvo. "Incluso el santo Nombre de Dios, el Dios de la vida, está siendo arrastrado a discursos de muerte".

El pontífice pintó un panorama sombrío del estado actual del mundo, "en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad".

León XIV, elegido Papa el pasado mes de mayo tras la muerte de su predecesor Francisco, es moderado y conocido por tender puentes.

Sin embargo, denuncia cada vez con más vehemencia los conflictos que dividen al mundo y ha instado repetidamente a la desescalada en la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y a la necesidad de una solución diplomática.