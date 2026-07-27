SAT ofrece hasta 100% de descuento en multas y recargos: ¿a qué adeudos aplica?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Antonio Martínez Dagnino, invitó a personas y empresas que tienen adeudos fiscales a adherirse al Programa de Regularización Fiscal 2026, el cual ofrece importantes beneficios, como la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

A través de dicho esquema, vigente desde el 1 de enero de 2026, se busca apoyar a las y los contribuyentes a corregir su situación fiscal, con la disminución de la carga que generan las sanciones mencionadas; además de permitir que el pago de las mismas se realice hasta en seis parcialidades.

El fisco recordó que este beneficio va dirigido a contribuyentes que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse y cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos.

Los contribuyentes ubicados en alguno de los siguientes supuestos pueden temer acceso al programa de regularización: Con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad; sujetos a facultades de comprobación, y con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT. SAT

El SAT precisó que los adeudos a los que aplica este programa son los generados por el ejercicio 2024 o anteriores, determinados por el SAT o la ANAM, que incluyan contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias, así como recargos y gastos de ejecución; asimismo, se incluyen las multas

impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago y aquellas con agravantes.

Los contribuyentes interesados pueden presentar su solicitud en línea a través del Portal del SAT o de forma presencial en una oficina del SAT.

Recuperaciones

El SAT detalló que, gracias a la efectividad del programa, al 16 de julio de 2026, se recuperaron para la hacienda pública 5 mil 968 millones 692 mil pesos, y se aplicó un estímulo de 5 mil 739 millones 143 mil pesos a multas, recargos y gastos de ejecución.

Con ello, se ha beneficiado a 36 mil 185 contribuyentes, de los cuales, 10 mil 775 son empresas y 25 mil 410 son personas físicas.

Cuartoscuro

Mientras que el estímulo total aplicado a las empresas que se regularizaron fue por 3 mil 970 millones 184 mil pesos, obteniendo una recuperación de 4 mil 113 millones 294 mil pesos.

En tanto, las personas que corrigieron su situación fiscal aplicaron un estímulo total de mil 768 millones 958 mil pesos, recuperando mil 855 millones 397 mil pesos.

De esta manera, del monto total recuperado, 3 mil 820 millones 203 mil pesos corresponden al Impuesto sobre la Renta (ISR); mil 914 millones 937 mil pesos al Impuesto al Valor Agregado (IVA); 77 millones 50 mil pesos al comercio exterior, y 156 millones 500 mil pesos a otros gravámenes.

¿A qué adeudos aplica?