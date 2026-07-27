Cerca de 80% de la tecnología que usas todos los días fue ideada por mujeres.

Buena parte de la tecnología que forma parte de la vida cotidiana tiene detrás el trabajo de mujeres que durante décadas permanecieron fuera del reconocimiento histórico. Cerca de 80% de la tecnología y la infraestructura informática que sustenta herramientas de uso diario fue ideada, diseñada o desarrollada conceptualmente por mujeres, aseguró Claudia Rincón Pérez, especialista en tecnología e innovación digital.

Desde el Wi-Fi y el Bluetooth hasta el GPS, los compiladores de programación y los sistemas que hacen posible el funcionamiento de dispositivos inteligentes, numerosos avances tienen su origen en investigaciones y desarrollos encabezados por científicas e ingenieras cuyos aportes fueron minimizados o relegados en los registros de la historia de la computación.

Rincón Pérez destacó casos como el de Ada Lovelace, reconocida como la primera programadora de la historia; Hedy Lamarr, coinventora de un sistema de salto de frecuencia que sentó las bases para tecnologías inalámbricas; Grace Hopper, responsable del primer compilador y una figura clave en el desarrollo de Cobol, y Margaret Hamilton, cuyo trabajo de programación fue determinante para el éxito de la misión Apolo 11 y el primer alunizaje.

Especial

Rincón Pérez señaló que durante las primeras décadas de la computación la programación era una actividad desempeñada principalmente por mujeres. Sin embargo, sostuvo que esa participación perdió reconocimiento conforme la industria tecnológica adquirió mayor valor económico y prestigio profesional.

Atribuyó este fenómeno, entre otros factores, a la falta de reconocimiento de patentes e investigaciones realizadas por mujeres, así como a estereotipos de género que, particularmente desde la década de 1980, asociaron las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) con los hombres.

La especialista advirtió que esa brecha persiste en la actualidad. Citó datos de organismos internacionales según los cuales menos del 30% de los investigadores y profesionales dedicados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en América Latina son mujeres, pese a que muchas de las bases de la computación moderna fueron desarrolladas por científicas.

Consideró que recuperar esas contribuciones puede ampliar los referentes para nuevas generaciones interesadas en las disciplinas tecnológicas y contribuir a reducir la brecha de género en un sector estratégico para el desarrollo económico y la innovación.