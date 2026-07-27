¡Peso arranca la semana con ganancias! Precio del dólar hoy 27 de julio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este lunes con una apreciación frente al dólar estadunidense, impulsado por un mayor apetito global por el riesgo. Los inversionistas arrancan una semana crítica marcada por anuncios clave de bancos centrales —encabezados por la Reserva Federal (Fed)— y datos económicos determinantes en México.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

La moneda mexicana registró una cotización de 17.4577 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.11% en comparación con el cierre previo.

Esta apreciación ocurre en un contexto de retroceso generalizado del dólar frente a una cesta de divisas internacionales, favoreciendo a las monedas emergentes como el peso.

Factores que impulsan la apreciación del peso mexicano

El comportamiento positivo del tipo de cambio responde principalmente a dos factores geopolíticos y financieros:

Tregua geopolítica en Medio Oriente: La tregua de fin de semana entre Estados Unidos e Irán disminuyó la incertidumbre internacional, reduciendo de inmediato los precios del petróleo. Mayor apetito por riesgo: La caída en los precios de la energía estimuló a los mercados a migrar capitales hacia activos de mayor rendimiento, beneficiando al peso mexicano.

Mirada puesta en la Fed: ¿Qué pasará con la tasa de interés?

El foco del mercado internacional estará en el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos programado para este miércoles, así como en la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group, las expectativas del mercado se distribuyen de la siguiente manera:

Mantener tasa sin cambios, 66% de probabilidad.

Incremento de 25 puntos base, 34% de probabilidad.

Un tono cauteloso por parte de la Fed podría consolidar la estabilidad del dólar, mientras que una postura sorpresivamente restrictiva metería presión a las divisas emergentes.

Clave local: El PIB del segundo trimestre en México

En el ámbito local, los reflectores se trasladarán al jueves, cuando el Inegi publique las cifras oportunas del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre.

Este dato dará señales claras sobre la salud de la economía mexicana, la cual arrancó el año con una contracción. Un resultado positivo impulsaría la confianza en los activos locales; por el contrario, una debilidad persistente pondría en la mira las próximas decisiones de Banco de México (Banxico).

Dólar hoy a peso mexicano del 27 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 27 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banamex - 16.95 pesos a la compra y 17.92 pesos a la venta.

- 16.95 pesos a la compra y 17.92 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 27 de julio de 2026 • 09:49 hrs BBVA México Compra $16.60 Venta $17.73 Banamex Compra $16.95 Venta $17.92 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.40 Venta $18.00 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 09:49 horas

Con información de Reuters