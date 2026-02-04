SAT lanza programa de regularización fiscal; estas personas pueden acceder a descuento en deudas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, un estímulo que permite a contribuyentes ponerse al corriente en adeudos fiscales con la eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que cumplan con criterios específicos.

El programa está dirigido a personas físicas y morales con adeudos de ejercicios fiscales 2024 o anteriores, determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México, y contempla beneficios diferenciados según el tipo de crédito fiscal.

¿Quiénes sí pueden acceder al estímulo fiscal 2026?

Pueden solicitar la regularización los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

Personas físicas o morales con contribuciones omitidas que no hayan sido determinadas por la autoridad fiscal.

Quienes cuenten con créditos fiscales firmes, es decir, ya determinados por la autoridad.

Contribuyentes cuyos ingresos totales en 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos.

Contribuyentes sujetos a facultades de comprobación (auditorías) que decidan autocorregirse durante el procedimiento.

En estos casos, el estímulo permite la disminución de hasta 100% del monto correspondiente a multas, recargos y gastos de ejecución cuando el crédito incluye contribuciones omitidas. Si el adeudo está integrado exclusivamente por multas, la reducción aplicable es de hasta 90%.

Adeudos que sí entran en la regularización

El programa aplica para adeudos relacionados con:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

Multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas determinadas con agravantes.

La autoridad fiscal precisó que la regularización puede realizarse mediante declaraciones normales o complementarias y que el estímulo se solicita directamente en los formatos de pago habilitados en el portal del SAT.

¿Quiénes quedan fuera del programa?

No podrán acceder al estímulo fiscal quienes se encuentren en alguno de estos supuestos:

Contribuyentes que ya hayan recibido condonaciones fiscales derivadas de programas generalizados en ejercicios anteriores.

Personas físicas o morales que hayan sido beneficiadas por el estímulo fiscal de 2025.

Contribuyentes con sentencia firme por delitos fiscales.

Quienes aparezcan en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Además, el incumplimiento en los plazos de pago establecidos por la autoridad deja sin efectos el estímulo otorgado.

Procedimiento y efectos legales

La solicitud del estímulo se puede realizar desde el 1 de enero de 2026. Una vez presentada, el SAT suspende el Procedimiento Administrativo de Ejecución, sin que el contribuyente tenga que garantizar el interés fiscal mientras se resuelve la regularización.

En caso de que la opción no esté disponible en el sistema, el contribuyente debe solicitar la línea de captura correspondiente mediante un caso de aclaración en “Mi portal”.

