Logística y Solistica impulsan crecimiento de 36.2% en los ingresos de Traxión.

La empresa mexicana Traxion informó que durante el segundo trimestre de 2026 obtuvo un crecimiento de 36.2% en sus ingresos consolidados, desempeño impulsado por el avance de su división de Logística y Tecnología y por la integración de Solistica, adquisición que, de acuerdo con la compañía, superó las previsiones iniciales de generación de sinergias.

En su reporte financiero, la firma señaló que el segmento de Logística y Tecnología registró un incremento de 124.1% respecto al mismo periodo del año anterior, resultado que fortaleció la operación logística del grupo en un contexto marcado por factores macroeconómicos y geopolíticos, así como por la volatilidad en los precios del combustible.

La empresa indicó que esa coyuntura ejerció presión sobre los márgenes de los negocios de carga y movilidad de personas. Frente a ese escenario, puso en marcha un proceso de reorganización administrativa, operativa y comercial, con énfasis en la división de movilidad de carga.

Aby Lijtszain, cofundador y presidente ejecutivo de Traxion, explicó que la estrategia contempla una reducción de al menos 500 millones de pesos en inversión de capital (CapEx), incrementos de precios, la salida de activos no rentables y una mayor participación del esquema de brokerage mediante el uso de activos de terceros para la prestación de servicios.

La compañía sostuvo que las primeras acciones del plan ya reflejan resultados y previó una mayor contribución durante la segunda mitad del año.

Traxion también destacó que conservó niveles de apalancamiento saludables como resultado de una política financiera orientada a preservar la solidez del balance en un entorno de incertidumbre.

La empresa consideró que el desempeño del negocio de Logística y Tecnología, junto con la integración de Solistica, respalda su estrategia de crecimiento y fortalece su posición dentro del sector de autotransporte y logística en el país.