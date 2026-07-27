Círculo Sola, una experiencia inmersiva de estrategia y liderazgo

Durante tres días, 100 participantes vivirán un entrenamiento intensivo basado en situaciones reales de campaña y gobierno, con acceso directo a metodología y visión estratégica de uno de los estrategas políticos más influyentes del mundo.

El estratega político internacional Antonio Sola, reconocido mundialmente por haber participado en más de 500 campañas electorales y contribuir a 19 victorias presidenciales en América, Europa y África, celebrará por primera vez Círculo Sola 2026: The War Room Experience, una experiencia inmersiva de tres días, cuya primera edición tendrá lugar en México, dirigida a estrategas políticos, candidatos, líderes públicos, equipos de gobierno, empresarios y profesionales que desean fortalecer su capacidad para liderar, decidir y gestionar escenarios de alta complejidad.

El encuentro tendrá lugar los próximos 9, 10 y 11 de septiembre en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, y reunirá a un grupo exclusivo de 100 participantes procedentes de distintos países de Latinoamérica, que vivirán una formación intensiva basada en simulaciones, laboratorios de trabajo, ejercicios de toma de decisiones, análisis de campañas, gestión de crisis y construcción de liderazgo estratégico.

Lejos del formato tradicional de congresos o seminarios, Círculo Sola nace como una experiencia de inmersión donde los asistentes trabajarán junto a Antonio Sola en los procesos que afrontan diariamente quienes deben tomar decisiones bajo presión.

"La diferencia ya no la marcan los recursos ni las ideas. La marca la estrategia. Y el liderazgo del futuro pertenece a quienes desarrollan criterio para decidir cuando todos los demás dudan", sostiene Antonio Sola.

Durante tres jornadas, los participantes profundizarán en la construcción de narrativas capaces de movilizar, el diseño de estrategias ganadoras, la gestión de crisis, la dirección de equipos de alto rendimiento y la transición del liderazgo desde una campaña hacia el ejercicio del gobierno o la dirección de organizaciones.

El programa combinará sesiones estratégicas, simulaciones tipo War Room, ejercicios prácticos, espacios de networking de alto nivel y conversaciones exclusivas con Antonio Sola, ofreciendo una metodología orientada a la aplicación inmediata de los aprendizajes.

Un liderazgo con sentido

Antonio Sola es considerado uno de los estrategas políticos más influyentes del mundo. Además de su trayectoria internacional como estratega electoral, preside la Fundación Liderar con Sentido Común y es cofundador de la Escuela Política Fratelli Tutti, iniciativas desde las que impulsa una nueva generación de líderes comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, las instituciones y el bien común. Su visión parte de una convicción clara: el liderazgo del siglo XXI exige nuevas formas de pensar, comunicar y tomar decisiones.

Una experiencia para desarrollar criterio

Al finalizar la experiencia, los participantes contarán con una arquitectura estratégica propia, herramientas para la gestión de crisis, un plan de acción para los siguientes 90 días, una narrativa de liderazgo diferenciada y un marco de trabajo aplicable tanto al ámbito político como al empresarial y social.

Con esta primera edición, que tendrá a México como país anfitrión, Círculo Sola inicia una nueva etapa internacional con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia para líderes, estrategas y tomadores de decisiones de toda Latinoamérica, convencidos de que liderar hoy implica mucho más que comunicar: exige construir confianza, tomar decisiones complejas y generar impacto real.

Las plazas son limitadas y el proceso de admisión ya se encuentra abierto.