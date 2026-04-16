¡Peso retrocede! Precio del dólar hoy 16 de abril de 2026
El peso retrocede ante un fortalecimiento del dólar; este es el tipo de cambio hoy 16 de abril de 2026.
El peso mexicano retrocede ante un ligero fortalecimiento de la divisa estadunidense, en espera de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que disminuya la escalada en el conflicto en Medio Oriente, con lo que el precio del dólar hoy 16 de abril de 2026 cotiza en $17.28 unidades.
La divisa mexicana registra una depreciación del 0.19% frente al precio de referencia del miércoles.
"Para el día espero una jornada de volatilidad moderada con un sesgo lateral para el tipo de cambio, fluctuando entre los 17.20 y 17.32", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group.
Los inversores también digerían cifras estadounidenses que mostraron un declive en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo , si bien las empresas se muestran cautas a la hora de contratar nuevos trabajadores, ya que el conflicto en Medio Oriente ensombrece la economía.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams , afirmó que la guerra ya estaba provocando un aumento de las presiones inflacionistas, en unas declaraciones en las que señaló que el banco central está preparado para responder a cualquier situación que se presente en la economía.
Dólar hoy a peso mexicano del 16 de abril de 2026
El precio del dólar hoy 16 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:
- BBVA México - 16.42 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta.
- Banamex - 16.75 pesos a la compra y 17.72 pesos a la venta.
- Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.
- Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.
- Scotiabank - 15.80 pesos a la compra y 18.30 pesos a la venta.
*Tipo de cambio a las 09:26 horas
Con información de Reuters
vjcm