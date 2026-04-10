¡Peso apunta a mayor ganancia semanal desde hace un año! Precio del dólar hoy 10 de abril de 2026

El peso mexicano acumala ganancias y se perfila a su mayor avance semanal desde abril de 2025, en espera de las primeras conversaciones entre Estados Unidos e Irán desde el inicio de la guerra, previstas para el fin de semana, con lo que el precio del dólar hoy 10 de abril de 2026 cotiza en $17.29 por dólar; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una apreciación del 0.36%, en su sexta jornada consecutiva de ganancias. En el transcurso de la semana, el peso mexicano sumaba un retorno de más de un 3%.

En cuanto a datos económicos, por la mañana se dio a conocer que los precios al ⁠consumidor en Estados Unidos anotaron en marzo su mayor subida en casi cuatro años, aunque el resultado estuvo en línea con lo esperado.

Tras los datos, los operadores mantenían sus apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos dejaría sin cambios las tasas de interés hasta fines de 2026.

A nivel local, la producción industrial se sorprenderá con un inesperado repunte mensual en febrero, impulsado tanto por las industrias manufactureras, como por la minería y la construcción.

Dólar hoy a peso mexicano del 10 de abril de 2026

El precio del dólar hoy 10 de abril de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.44 pesos a la compra y 17.58 pesos a la venta.

- 16.44 pesos a la compra y 17.58 pesos a la venta. Banamex - 16.79 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta.

- 16.79 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.75 pesos a la compra y 18.30 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:03 horas

Con información de Reuters

vjcm