¿Cuánto tarda el SAT en devolver el saldo a favor? Sorprende con tiempo récord en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sorprendió este 2026 a millones de contribuyentes al acelerar el tiempo promedio de depósito del saldo a favor por Impuesto Sobre la Renta (ISR): actualmente está devolviendo en solo 3 días, muy por debajo del plazo legal de hasta 40 días naturales que establece el Código Fiscal de la Federación.

Este dato no solo marca una mejora en los tiempos de respuesta de la autoridad, sino que también responde una de las dudas más consultadas cada abril: “¿Cuánto tarda el SAT en devolver el saldo a favor?”. La respuesta es clara: más rápido que nunca, lo que invita a los contribuyentes a presentar su declaración anual cuanto antes.

Más de 600 mil contribuyentes beneficiados

A pocos días de haber arrancado abril, el mes para presentar la declaración anual, ya hay 608 mil 119 contribuyentes beneficiados con la devolución de saldo a favor y cuyo monto asciende a 2 mil 179 millones de pesos con corte al 7 de abril, dio a conocer el SAT.

El flujo ágil de devoluciones coincide con el avance de la declaración anual 2025, en la cual ya se han presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones. El SAT atribuye esta eficiencia tanto al cumplimiento de los contribuyentes como a la capacidad del sistema para procesar devoluciones de manera más rápida y automatizada.

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¿Por qué el SAT devuelve tan rápido el saldo a favor en algunos casos?

Aunque el plazo legal es de 40 días, existen factores que reducen de manera significativa el tiempo de depósito:

Deducciones y comprobantes válidos

Si la información coincide con lo registrado en tus CFDI (facturas) y no hay discrepancias, la devolución se aprueba casi de inmediato.

Datos bancarios correctos

Tener una CLABE válida y activa evita retrasos y rechazos automáticos.

Declaración presentada sin inconsistencias

Los errores en ingresos, deducciones o información personal pueden detener el proceso.

Sistema precargado del SAT

El SAT usa datos que ya tiene registrados, lo que agiliza el cálculo de ISR y la validación del saldo a favor.

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¿Qué es el saldo a favor y a quiénes aplica?

El saldo a favor aparece cuando el contribuyente pagó más ISR del que debía durante el año fiscal. Esto puede pasar por razones como:

Deducciones personales elevadas.

Retenciones mayores a las necesarias.

Gastos deducibles registrados en CFDI.

Pagos provisionales en exceso.

La declaración anual te permite recuperar ese dinero directamente en tu cuenta bancaria.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

Las personas obligadas a presentar su declaración anual en abril son:

Personas físicas con actividad profesional o empresarial .

. Contribuyentes que reciben arrendamiento .

. Quienes obtienen intereses , dividendos o ingresos por inversiones .

, o . Asalariados con más de un patrón , o que superen ciertos umbrales de ingresos.

, o que superen ciertos umbrales de ingresos. Quienes recibieron indemnizaciones, jubilaciones o pensiones bajo condiciones especiales.

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Aunque no entres en ninguno de los casos anteriores de presentar obligatoriamente tu declaración anual, sí conviene declarar si tienes deducciones personales que generen saldo a favor: salud, educación, gastos funerarios, intereses reales de hipoteca, entre otros.

¿Cómo hacer la declaración anual 2025 para recibir el saldo a favor sin demora?

1. Entra al portal del SAT

Ingresa a sat.gob.mx y dirígete a Declaración Anual Personas Físicas.

2. Accede con tu RFC y contraseña o e.firma

Si buscas una devolución mayor, se recomienda usar e.firma.

3. Revisa tus ingresos y deducciones precargados

El sistema ya tiene tus CFDI de nómina, servicios médicos, intereses, etc.

4. Verifica tu CLABE bancaria

Debe pertenecer al titular de la declaración. Es uno de los motivos más frecuentes de rechazo.

5. Envía tu declaración

Si resultas con saldo a favor, podrás solicitar devolución automática.

6. Monitorea tu devolución

En “Seguimiento de devoluciones” dentro del portal del SAT puedes verificar el estatus.

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Consejos para que tu devolución llegue rápido

Seguir los siguientes pasos suele evitar cualquier retraso y hacer que tu devolución llegue rápido:

Verifica tu CLABE antes de enviar

Usa e.firma si tu saldo a favor es elevado

No dupliques deducciones

Revisa que todas tus facturas tengan tus datos correctos

No declares gastos que no correspondan al ejercicio

Mantén al día tu buzón tributario

vjcm