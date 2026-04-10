México cuenta con recursos prospectivos de 224.6 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que representa una oportunidad para asegurar la soberanía energética y reducir la dependencia de las importaciones, provenientes principalmente de Estados Unidos.

De este total, casi 63% de este potencial, equivalente a 141.5 billones de pies cúbicos, se encuentra en yacimientos no convencionales o de geología compleja; por lo que su explotación también representa un reto que requiere tecnología de punta que evite el daño al medio ambiente.

Fracking en México: se necesitan 45 mil mdd al año para explotar gas no convencional. Canva

Ante este potencial, el gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron su intención de impulsar la exploración, desarrollo y producción del gas lutita, también conocido como fracking, hasta alcanzar una extracción de 3.19 millones de pies cúbicos por día de este recurso hacia 2035. Esto con el objetivo de satisfacer la demanda que, tan sólo a 2030, ya se espera en 10.8 mil millones de pies cúbicos por día, principalmente para el sector eléctrico e industrial, entre otros.

Ramsés Pech, analista del sector de energía, dijo que, para lograr la meta de producir más y dejar de importar gas natural de Estados Unidos en los próximos diez años, será necesario invertir de 35 mil a 45 mil millones de dólares al año, a fin de que en cada periodo se perforen entre tres mil y tres mil 500 pozos, al mismo tiempo que se deberá contar con por lo menos 100 a 120 equipos de perforación.

Fracking en México: se necesitan 45 mil mdd al año para explotar gas no convencional. Cuartoscuro

Dijo que el costo por pozo para la extracción de gas no convencional es de entre 6.5 a 15.5 millones de dólares.

Sería necesario incrementar en 250% el presupuesto destinado por Pemex a las áreas de exploración y producción. Para lograr este objetivo, se requeriría la implementación de varios contratos mixtos orientados al crecimiento. Actualmente, los Pre-Criterios para 2027 no contemplan un aumento significativo de recursos. Es necesario que el gobierno y la empresa consideren la apertura del mercado al sector privado, ya que el esquema mixto podría no resultar suficientemente atractivo para los inversionistas”.

UN DATO

Definición

Los recursos gasíferos no convencionales son gas natural atrapado en formaciones rocosas con porosidad y permeabilidad baja, técnica también conocida como fracking.