SAT: ¿Quiénes no deben presentar la Declaración Anual 2026? Revisa los requisitos

La Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se presenta en abril de 2026. Aunque se trata de una obligación para millones de contribuyentes, no todas las personas físicas deben cumplir con este trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Conocer en qué casos aplica esta exención puede evitar pérdidas de tiempo, errores y preocupaciones innecesarias durante la temporada fiscal.

¿Quiénes no deben presentar la Declaración Anual en 2026?

La Declaración Anual es un reporte donde los contribuyentes informan al SAT sobre sus ingresos, deducciones y retenciones correspondientes al ejercicio fiscal anterior, en este caso 2025.

Aunque en muchos casos es obligatoria, existen escenarios específicos en los que no es necesario presentarla.

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De acuerdo con el SAT, las personas físicas que cumplan con ciertas condiciones pueden quedar exentas de presentar su declaración anual.

Uno de los casos más comunes es el de trabajadores que laboraron para un solo patrón durante todo el año y cuyos ingresos no superaron los 400 mil pesos anuales. En este escenario, el empleador realiza las retenciones correspondientes, por lo que no es necesario presentar la declaración.

También están exentos quienes obtuvieron ingresos únicamente por salarios de un solo empleador, siempre que no exista alguna otra fuente adicional que obligue a declarar.

Otro grupo que puede evitar este trámite es el de contribuyentes que, además de su salario, obtuvieron intereses reales. Para aplicar, el total de ingresos no debe superar los 400 mil pesos anuales y los intereses reales deben ser menores a 100 mil pesos en todo el ejercicio.

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Asimismo, las personas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden quedar exentas, siempre que cumplan con las disposiciones específicas de este esquema fiscal.

En el caso de empleados sin impuesto a cargo, también existe la posibilidad de no presentar la declaración. Esto aplica para quienes:

Percibieron ingresos por salarios de un solo empleador

Percibieron de un solo empleador No tienen impuesto a pagar

Cuentan con comprobantes de nómina (CFDI)

Obtuvieron intereses nominales menores a 20 mil pesos

Cuando se cumplen todas estas condiciones, el SAT considera que no es necesario presentar la Declaración Anual.

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Aunque no todos están obligados, el Servicio de Administración Tributaria señala que el trámite puede realizarse de forma voluntaria durante abril de 2026.

Esto puede resultar conveniente para quienes buscan obtener un saldo a favor, especialmente si cuentan con deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas o intereses de créditos hipotecarios.

Además, presentar la declaración permite verificar que la información fiscal esté correcta y evitar posibles inconsistencias en el futuro.

Por otro lado, quienes sí estén obligados deben asegurarse de contar con herramientas como la e.firma vigente para completar el proceso sin contratiempos.