¿Quieres ahorrar? Profeco crea guía efectiva para cuidar tu dinero

Ahorrar no siempre es sencillo, sobre todo en un entorno donde los precios suben, los gastos cotidianos se multiplican y el dinero parece rendir cada vez menos. Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha desarrollado una guía de ahorro práctica y accesible, pensada para ayudar a las familias mexicanas a tomar mejores decisiones de consumo sin sacrificar calidad de vida.

Lejos de fórmulas complicadas, la Profeco apuesta por algo más realista: información clara, hábitos constantes y consumo inteligente. A través de recomendaciones oficiales, estudios de mercado y comparativos de precios, la dependencia busca que los consumidores aprendan a identificar gastos innecesarios y aprovechen mejor cada peso que entra a casa, una estrategia especialmente valiosa en tiempos de incertidumbre económica.

Pequeños cambios que generan grandes ahorros

Uno de los pilares de la guía de ahorro de Profeco es la planeación financiera básica. El organismo recomienda elaborar un presupuesto mensual donde se identifiquen ingresos, gastos fijos —como renta, transporte o servicios— y gastos variables. Este ejercicio permite visualizar con claridad en qué se va el dinero y detectar consumos hormiga que, aunque parecen inofensivos, pueden afectar seriamente el bolsillo.

Otro punto clave es la comparación de precios. Profeco insiste en que no siempre lo más caro es lo mejor ni lo más barato lo peor. Herramientas como Quién es Quién en los Precios, publicadas de manera constante por la institución, permiten comparar el costo de productos básicos en distintos establecimientos y elegir la opción más conveniente sin perder calidad.

Según Profeco, este simple hábito puede representar ahorros importantes al mes, especialmente en alimentos y productos de uso diario.

Profeco invita a los consumidores a evitar compras impulsivas y cuidar su bolsillo. Freepik.

La guía también invita a pensar antes de comprar. Evitar compras impulsivas, no dejarse llevar por promociones engañosas y preguntarse si un producto es realmente necesario son prácticas que ayudan a mantener el control financiero. Profeco recomienda esperar al menos 24 horas antes de adquirir artículos no planeados, una estrategia sencilla pero efectiva para frenar gastos innecesarios.

Ahorro inteligente para un consumo responsable

Además del gasto diario, Profeco pone especial énfasis en el uso responsable del crédito. La dependencia advierte que pagar solo el mínimo de la tarjeta puede generar deudas prolongadas y sugiere liquidar el total siempre que sea posible. También recomienda comparar tasas de interés y condiciones antes de contratar créditos, evitando compromisos que superen la capacidad de pago.

El ahorro también se construye desde casa. Reducir el consumo de energía eléctrica, agua y gas, aprovechar la luz natural o dar mantenimiento a electrodomésticos son acciones cotidianas que, de acuerdo con Profeco, se reflejan directamente en recibos más bajos. Preparar alimentos en casa y planear las compras del supermercado con lista incluida son otros hábitos que fortalecen la economía familiar.

La Profeco aconseja establecer metas claras de ahorro, ya sea para emergencias, educación, viajes o proyectos personales. Destinar un porcentaje fijo del ingreso, aunque sea pequeño, ayuda a crear disciplina financiera y a construir un respaldo económico a largo plazo.