Las personas que comenzaron a trabajar durante 2026 o renunciaron también tienen derecho a recibir aguinaldo, aunque no hayan cumplido un año en su empleo. En estos casos, el monto se calcula de acuerdo con los días laborados, como establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esta prestación también corresponde a empleados eventuales, de confianza, por obra determinada o por temporada, siempre que exista una relación laboral regulada por la LFT.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), los empleadores deben pagar esta prestación a más tardar el 20 de diciembre.

¿Cómo calcular el aguinaldo que te toca si entraste a trabajar en 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que esta prestación debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario para quienes hayan trabajado un año completo.

Si el periodo laborado fue menor, el trabajador tiene derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con los días laborados.

Para conocer cuánto dinero recibirás, necesitas identificar tu salario diario y el número de días que trabajaste durante 2026.

Cuartoscuro

La fórmula para calcular el aguinaldo proporcional, tomando como referencia los 15 días mínimos establecidos por la ley, es:

Salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados durante el año.

El resultado corresponde a la cantidad que debe pagarse por concepto de aguinaldo proporcional.

Por ejemplo, si una persona gana 12 mil pesos al mes y trabajó 180 días durante 2026, debe dividir su sueldo entre 30 para obtener su salario diario, que sería de 400 pesos.

Después, debe multiplicar esos 400 pesos por los 15 días de aguinaldo que establece la LFT y dividir el resultado entre 365. Así obtiene 16.438 pesos diarios de aguinaldo.

Finalmente, multiplica los 16.438 pesos diarios por los 180 días trabajados. El resultado es un aguinaldo de 2 mil 958.90 pesos.

Cuartoscuro

La cantidad puede variar dependiendo del salario y de los días laborados. Si una persona ingresó hace 2 meses, el monto será menor porque se contabilizará un periodo de trabajo más corto.

¿Qué pasa si renunciaste o te despidieron antes de diciembre?

Las personas que terminaron su relación laboral antes de diciembre también conservan el derecho a recibir el aguinaldo correspondiente al tiempo que trabajaron durante 2026.

La Profedet señala que el pago proporcional debe incluirse en el finiquito, tanto si la salida ocurrió por renuncia como si fue por despido.

Por lo tanto, dejar de trabajar antes del 20 de diciembre no significa perder esta prestación. El empleador debe considerar los días laborados para determinar la cantidad pendiente de pago.

¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo?

Si el empleador no paga el aguinaldo antes del 20 de diciembre, los trabajadores pueden acudir a la Profedet para recibir asesoría gratuita y apoyo legal para exigir el cumplimiento de esta obligación.

También pueden comunicarse al 800 717 2942 o consultar los canales oficiales de atención de la institución.