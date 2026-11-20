¡Diciembre puede venir con dinero extra! Además del aguinaldo, algunos trabajadores en México tienen la posibilidad de recibir otros ingresos, aunque esto depende de los beneficios que otorgue cada empresa. Aquí te decimos cuáles son.

Mientras que el aguinaldo es una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), otros beneficios no son obligatorios.

¿Qué pagos puedes recibir en diciembre además del aguinaldo?

A continuación, te decimos cuáles son los ingresos extra que pueden recibir algunos trabajadores en diciembre:

Fondo de ahorro: el trabajador y la empresa guardan dinero periódicamente y, al finalizar el plazo acordado, el empleado recibe el monto acumulado.

Fondo de ahorro: el trabajador y la empresa guardan dinero periódicamente y, al finalizar el plazo acordado, el empleado recibe el monto acumulado. Caja de ahorro: l os empleados aportan una parte de su sueldo de manera voluntaria y pueden retirar el dinero acumulado al terminar el plazo que establezca la empresa.

os empleados aportan una parte de su sueldo de manera voluntaria y pueden retirar el dinero acumulado al terminar el plazo que establezca la empresa. Bono navideño o de fin de año : e s un pago extra que algunas compañías ofrecen a sus trabajadores, cuyo monto y fecha de entrega varían según las reglas de cada empresa o los acuerdos con sus empleados.

s un pago extra que algunas compañías ofrecen a sus trabajadores, cuyo monto y fecha de entrega varían según las reglas de cada empresa o los acuerdos con sus empleados. Vales de despensa: e n algunas empresas, los trabajadores reciben vales, despensas o apoyos adicionales en diciembre, pero estos beneficios no son obligatorios por ley.

Estos pagos tienen condiciones distintas y no todos forman parte de las prestaciones mínimas que establece la LFT.

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¿Cómo saber qué pagos te corresponden en diciembre?

Para identificar los beneficios económicos que puedes recibir durante diciembre, es necesario revisar las condiciones de tu contratación y los documentos relacionados con tu empleo, tales como:

Contrato laboral: especifica las prestaciones y beneficios acordados entre el trabajador y el empleador.

Contrato laboral: especifica las acordados entre el trabajador y el empleador. Reglamento interno: contiene las disposiciones de la empresa sobre bonos, apoyos y programas de ahorro .

Recibos de nómina: permiten identificar los descuentos salariales y las aportaciones realizadas a fondos o cajas de ahorro.

Prestaciones de ley: incluyen derechos como el aguinaldo y la prima vacacional, conforme a las disposiciones laborales.

También puedes solicitar información al área de Recursos Humanos para conocer los montos, requisitos y fechas de entrega de los beneficios adicionales.

¿Qué hacer si la empresa no paga una prestación?

Si el empleador no entrega una prestación que está establecida en el contrato o que corresponde conforme a la ley, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La Profedet brinda orientación sin costo a los trabajadores que necesitan conocer sus derechos o resolver dudas sobre sus condiciones laborales.

Además del aguinaldo, ¿qué pagos extra puedes recibir en diciembre? Cuartoscuro

Según cada situación, los empleados pueden solicitar el pago de conceptos como:

Aguinaldo

Fondo de ahorro, cuando exista el derecho a recibirlo

Recursos acumulados en una caja de ahorro

Vales de despensa, cuando estén pactados

Prima vacacional

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)

Salarios y otras cantidades pendientes

La posibilidad de exigir estos pagos depende de los acuerdos laborales y de las condiciones bajo las cuales se otorgó cada prestación.

¿Qué pagos son obligatorios por ley en diciembre?

El aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores y su pago está contemplado en el artículo 87 de la LFT.

La ley establece que los empleados deben recibir, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario y que el pago debe realizarse antes del 20 de diciembre.

Si el trabajador no laboró todo el año porque comenzó o terminó su relación laboral durante ese periodo, tiene derecho a recibir la parte del aguinaldo que corresponda al tiempo trabajado.

Esta prestación aplica sin importar si la contratación es permanente, temporal o eventual. También puede corresponder a quienes cobran por honorarios, siempre que exista una relación laboral subordinada.