El peso mexicano se apreciaba este viernes luego de siete jornadas consecutivas de pérdidas, en un ajuste favorecido por tomas de ganancias, aunque persistían las preocupaciones del mercado por el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

La moneda mexicana se negociaba en 19.5740 unidades por dólar, lo que representa una ganancia de 0.64% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Pese al respiro de esta sesión, el peso acumulaba una pérdida semanal de 2.2%.

Presión por diferencial de tasas y desmantelamiento de carry trade

El desempeño reciente de la divisa mexicana responde a la expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed), en contraste con los recortes a la tasa de interés aplicados por el Banco de México (Banxico).

Este escenario ha reducido el diferencial de rendimientos que históricamente favorecía al peso y ha acelerado el desmantelamiento de operaciones de carry trade.Previsión para la jornada tras el festivo en EU

Para el resto de la jornada, Banco Base prevé que el tipo de cambio cotice en un rango de entre 19.49 y 19.69 pesos por dólar. La institución anticipó una sesión de liquidez reducida debido a la reapertura parcial de los mercados estadounidenses de capitales y bonos tras el feriado de Acción de Gracias.

Dólar hoy a peso mexicano del 27 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 27 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 18.82 pesos a la compra y 19.95 pesos a la venta.

- 18.82 pesos a la compra y 19.95 pesos a la venta. Banamex - 19.06 pesos a la compra y 20.15 pesos a la venta.

- 19.06 pesos a la compra y 20.15 pesos a la venta. Banorte - 18.35 pesos a la compra y 19.85 pesos a la venta.

- 18.35 pesos a la compra y 19.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 18.70 pesos a la compra y 20.30 pesos a la venta.

- 18.70 pesos a la compra y 20.30 pesos a la venta. Scotiabank - 19.10 pesos a la compra y 20.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 27 de noviembre de 2026 • 11:00 hrs BBVA México Compra $18.82 Venta $19.95 Banamex Compra $19.06 Venta $20.15 Banorte Compra $18.35 Venta $19.85 Banco Afirme Compra $18.70 Venta $20.30 Scotiabank Compra $19.10 Venta $20.20

*Tipo de cambio a las 11:00 horas

Con información de Reuters