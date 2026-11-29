TRF Casa de Bolsa anunció el inicio de su cobertura informativa sobre Anthropic (Nasdaq: ANT), convirtiéndose en la primera intermediaria bursátil en México en publicar un reporte de análisis fundamental dedicado a la firma de inteligencia artificial.

El documento, elaborado por su Dirección de Análisis Económico y Bursátil encabezada por Jorge Gordillo, busca acercar información financiera estructurada sobre emisoras globales de alto impacto tecnológico a inversionistas patrimoniales, tesorerías corporativas y participantes del mercado mexicano que operan tanto en mercados internacionales como a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Tras concretar su oferta pública inicial (OPI) el pasado 18 de noviembre a un precio de 83.00 dólares por acción y una colocación privada simultánea, Anthropic alcanzó una valuación estimada cercana a 1.5 billones de dólares, magnitud que la posiciona entre las diez compañías más grandes del índice S&P 500.

De acuerdo con el análisis de TRF Casa de Bolsa, la emisora cotiza a un múltiplo de 11.0 veces su flujo operativo (EBITDA) estimado para 2029, nivel inferior al rango de 13.3 a 17.6 veces en el que operan gigantes tecnológicos como Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, a pesar de registrar tasas de expansión sustancialmente superiores.

Proyecciones de ingresos de triple dígito y balance sin deuda

El modelo financiero presentado por la casa de bolsa proyecta que Anthropic generará ingresos por 55,517 millones de dólares en 2026 y registrará un crecimiento interanual de 125% en 2027, manteniendo tasas de expansión de triple dígito hasta superar los 433,524 millones de dólares en 2030.

Asimismo, destaca la solidez de su balance tras salir a bolsa, ya que la compañía opera completamente libre de deuda financiera y dispone de una posición de efectivo neto post-OPI de 229,535 millones de dólares.

Cuatro riesgos clave en infraestructura y regulación

Como parte de su evaluación fundamental, TRF Casa de Bolsa identificó cuatro variables críticas que los inversionistas deben monitorear en el desempeño de la emisora.

En primer lugar, sobresalen los compromisos acumulados de compra y arrendamiento de capacidad de infraestructura de cómputo a largo plazo, estimados en alrededor de 900 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 313,800 millones corresponden a compromisos directos de cómputo.

En segundo término, el reporte señala la compleja dinámica competitiva en su cadena de suministro, derivada de su dependencia operativa respecto a proveedores tecnológicos y de servicios en la nube que al mismo tiempo compiten desarrollando sus propios modelos de inteligencia artificial.

Finalmente, los analistas advierten sobre la estructura de gobernanza corporativa con control accionario concentrado y la exposición al entorno normativo en Estados Unidos ante posibles restricciones regulatorias aplicables al desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial.