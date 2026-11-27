La pobreza laboral cayó a 30.5% durante el tercer trimestre de 2026, tras una reducción de 3.8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata del mínimo histórico desde 2005, cuando se comenzó a medir el indicador, el cual refleja la población que no puede adquirir la canasta básica con su ingreso laboral.

En número de personas, la pobreza laboral se ubicó en 40 millones de mexicanos, una caída de 4.8 millones en el último año.

Dicha disminución se explicó por el incremento en el ingreso laboral real por persona, que pasó de tres mil 344 a tres mil 656 pesos en el último año, un aumento de 9.3% anual real cuando se descuenta por la inflación general y de 8.1% frente a la canasta alimentaria.

En 27 entidades del país creció el ingreso laboral anual, con el Estado de México a la cabeza, (28.2%); San Luis Potosí (25.0%) y Morelos (23.0%).

En tanto, Nayarit (-1.9%), Campeche (-1.1%), Durango, Jalisco y Tamaulipas (-0.7%) registraron los mayores descensos anuales en ingreso laboral.

De acuerdo con la organización México ¿cómo vamos?, que analizó los resultados del Inegi, la pobreza laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres.

En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral… A nivel nacional, por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 115 mujeres en esta situación”, reveló la organización.

Foto: Especial.

Continúa el descenso de la pobreza laboral

La población en situación de pobreza laboral se ubicó en 30.5% de la población durante el tercer trimestre de 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así, este indicador disminuyó en 3.8 puntos porcentuales respecto del nivel del mismo trimestre de 2025, con lo cual se ubicó en mínimo histórico.

En número de personas, la población que no puede adquirir la canasta básica con su ingreso laboral se ubicó en 40 millones de mexicanos, una caída de 4.8 millones en el último año.

El Inegi comentó que, con respecto al segundo trimestre, a nivel nacional, la pobreza laboral presentó una disminución de 1.4 puntos porcentuales: pasó de 31.9 a 30.5 por ciento de la población.

Ingreso laboral aumenta 9.3% y contribuye a reducir la pobreza

La caída de la pobreza laboral en el último año se explicó por el incremento en el ingreso laboral real por persona, que pasó de 3,344 a 3,656 pesos en el último año, un aumento de 9.3% anual real cuando se descuenta por la inflación general.

Cuando se descuenta respecto al incremento de la canasta básica alimentaria (línea de pobreza por ingresos), el aumento del ingreso laboral en el tercer trimestre fue de 8.1% anual real.

El Inegi mostró que en 27 de las 32 entidades federativas se registró un aumento anual, es decir, entre el tercer trimestre de 2025 y 2026. Los tres mayores incrementos se dieron en el estado de México (28.2%), San Luis Potosí (25.0%) y Morelos (23.0%). Las que presentaron mayor decremento del ingreso laboral en este periodo fueron Nayarit (1.9%), Campeche (1.1%), Durango, Jalisco y Tamaulipas (0.7%).

Pobreza laboral por estados: dónde disminuyó y dónde aumentó

El reporte del Inegi explicó que de forma anual, en el tercer trimestre de 2026, la pobreza laboral disminuyó en 20 entidades federativas.

Comentó que las mayores disminuciones anuales fueron en el Estado de México, con 9.9 puntos porcentuales; Morelos, con 9.2, y San Luis Potosí, con 8.7 puntos porcentuales.

En contraste, el reporte mostró que los aumentos más significativos durante el mismo periodo fueron en Baja California Sur, Nayarit y Yucatán, con incrementos de 1.9, 1.6 y 1.4 puntos porcentuales, respectivamente.

En el comparativo trimestral, las entidades federativas que registraron las mayores disminuciones trimestrales fueron Hidalgo, con 4.7 puntos porcentuales; Michoacán, con 4.6, y Zacatecas, con 4.3 puntos porcentuales.

En contraste, las que presentaron mayor aumento durante este periodo fueron Oaxaca, Baja California Sur y Sonora, con 2.7, 1.5 y 1.4 puntos porcentuales, respectivamente.

Mujeres enfrentan mayor pobreza laboral que los hombres

En su análisis de los resultados y por género, la organización México, ¿cómo vamos? agregó que la pobreza laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Explicó que, al tercer trimestre de 2026, la tasa de pobreza laboral de las mujeres fue de 32.5%, mientras que la de los hombres fue de 28.2%, una diferencia de 4.3 puntos porcentuales.