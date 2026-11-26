El aguinaldo de este 2026 viene al cierre del año, y es un derecho para millones de trabajadores formales en México. A continuación, te decimos cuál es la fecha del último día para el pago del aguinaldo.

Establecido como un derecho irrenunciable en la legislación mexicana, este ingreso extraordinario permite hacer frente a los gastos decembrinos, liquidar deudas o fortalecer el ahorro.

¿Cuál es el último día para el pago del aguinaldo en 2026?

De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. Esto establece que la fecha límite improrrogable para que las empresas realicen el depósito o entrega de este dinero.

¿Cuánto dinero te corresponde y cómo debe pagarse el aguinaldo?

La legislación laboral estipula reglas precisas sobre el cálculo y la modalidad de entrega del aguinaldo para proteger el ingreso de los empleados:

Monto mínimo obligatorio: Todo trabajador subordinado que haya laborado el año completo tiene derecho a recibir, por lo menos, el equivalente a 15 días de salario.

Pago proporcional: Si ingresaste a laborar durante el transcurso de 2026 o concluiste tu relación laboral antes de diciembre, tienes derecho a recibir la parte proporcional exacta conforme a los días efectivamente trabajados.

Moneda de curso legal: El aguinaldo debe liquidarse en efectivo o mediante depósito bancario. La ley prohíbe expresamente sustituir este pago con mercancías, vales de despensa, fichas o tarjetas de regalo.

Aguinaldo 2026: ¿Cuándo es el último día para que los trabajadores reciban este pago? Cuartoscuro

¿Cuáles son las reglas clave para el pago del aguinaldo?

Fecha límite de pago: antes del día 20 de diciembre de 2026.

Prestación mínima: 15 días de salario base.

Monto exento de ISR: Hasta 30 UMAs (3,519.30 pesos en 2026).

Plazo para reclamar: 1 año a partir del 20 de diciembre.

¿Qué hacer si tu patrón no te paga el aguinaldo?

En materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exenta del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) un monto equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que en 2026 representa 3,519.30 pesos.

Si tu aguinaldo supera esa cifra, la retención de impuestos se aplicará únicamente sobre el dinero excedente.

Si llega el 20 de diciembre y no has recibido tu aguinaldo, o el depósito llegó incompleto, el patrón incurre en una falta grave sancionable con multas de 50 a 5,000 UMAs.

Los trabajadores afectados cuentan con un plazo de un año para exigir su pago mediante asesoría y representación legal gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) o los Centros de Conciliación Laboral.