El Banco de México (Banxico) elevó su pronóstico de crecimiento económico para el país en 2026 de 1.5% a 1.9%, impulsado por un desempeño de la actividad productiva mejor al anticipado durante el tercer trimestre del año.

De acuerdo con el Resumen Ejecutivo del Informe Trimestral Julio – Septiembre 2026, publicado este 26 de noviembre, el intervalo esperado para la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en el presente año se ubicó entre 1.7% y 2.1%.

Para 2027, el instituto central mantuvo sin cambios su proyección puntual en 2.0%, dentro de un rango estimado de 1.3% a 2.7%, mientras que para 2028 incorporó por primera vez una expectativa puntual de 2.5% con cifras originales —considerando el efecto del año bisiesto— y de 2.3% con series desestacionalizadas.

No obstante, Banxico advirtió que el balance de riesgos para el crecimiento mantiene un sesgo a la baja debido a la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos, la nueva fase de revisiones anuales del T-MEC y los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y Europa del Este.

Exportaciones de inteligencia artificial y ajuste en empleo formal

El documento destaca que la reactivación económica reciente estuvo apoyada por el sector servicios, la industria y el dinamismo de las exportaciones vinculadas con el auge tecnológico y de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Sin embargo, el banco central puntualizó que dichas ramas exportadoras poseen un valor agregado doméstico relativamente bajo y menores encadenamientos productivos internos que sectores rezagados como el automotriz.

En materia laboral, Banxico recortó su previsión de generación de puestos de trabajo afiliados al IMSS para 2026, al ubicarla en un rango de 180 mil a 280 mil plazas, por debajo del intervalo de 220 mil a 400 mil reportado en el informe anterior.

Para 2027 y 2028, las expectativas se situaron entre 400 mil y 600 mil, y entre 500 mil y 700 mil empleos formales, respectivamente.

Banxico mejora pronóstico de México para 2026 a 1.9% y alerta por el T-MEC Canva

Inflación cerrará 2026 al alza, pero convergerá a la meta en 2027

Respecto a la trayectoria de los precios, el banco central revisó al alza su pronóstico de inflación general promedio para el cuarto trimestre de 2026, pasándolo de 3.5% a 3.7%, tras el repunte observado en el componente no subyacente (agropecuarios y energéticos) que llevó la inflación anual a 3.96% en la primera quincena de noviembre.

En contraste, la inflación subyacente mantuvo su tendencia descendente hasta situarse en 3.68% en el mismo lapso.

A pesar de este ajuste de corto plazo, Banxico reiteró que tanto la inflación general como la subyacente convergerán al objetivo puntual de 3.0% en el cuarto trimestre de 2027, apoyadas por el efecto rezagado de la postura monetaria restrictiva y las condiciones de holgura económica prevalecientes.

Pausa prolongada en tasas de interés y volatilidad cambiaria

Tras dejar sin cambios la tasa de referencia en 6.50% en agosto y septiembre, y recortarla en 25 puntos base en noviembre para ubicarla en 6.25%, la Junta de Gobierno subrayó que mantenerla en ese nivel durante un tiempo prolongado contribuirá a consolidar la estabilidad de precios frente a un entorno externo volátil.

Finalmente, el informe señaló que, tras apreciarse durante gran parte del tercer trimestre, el peso mexicano registró una depreciación desde mediados de septiembre ante el apretamiento financiero global y las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos.