El aguinaldo de este 2026 está cada vez más cerca, y millones de trabajadores formales en el país se preparan para recibir el pago de este derecho laboral irrenunciable establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). A continuación, te decimos quienes tienen que pagar impuestos al SAT por este dinero.

¿El aguinaldo paga impuestos? La respuesta es sí, pero con un importante beneficio fiscal. De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el aguinaldo no está gravado en su totalidad.

El marco normativo establece un tope específico que protege una parte de este dinero, garantizando que una fracción considerable llegue intacta al bolsillo del trabajador.

¿Quiénes tienen que pagar impuestos por el aguinaldo?

Para determinar qué porción del aguinaldo está exenta de impuestos, el SAT utiliza como referencia la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La legislación tributaria marca que el equivalente a 30 días de UMA está completamente libre del cobro de ISR.

Considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fijó el valor diario de la UMA para 2026 en 117.31 pesos, el límite exento para esta prestación laboral se calcula multiplicando dicha cifra por 30. El resultado es de 3,519.30 pesos.

Esto significa que, sin importar el salario del trabajador ni el monto total de su prestación, los primeros 3,519.30 pesos de su aguinaldo están protegidos por la ley y no sufrirán ninguna retención fiscal.

Aguinaldo 2026: ¿Quiénes tienen que pagar impuestos al SAT por este dinero? Cuartoscuro

¿Cómo se aplica el descuento del ISR en la nómina?

La mecánica de cobro del impuesto se aplica exclusivamente sobre la diferencia que exceda el tope de las 30 UMAs. Es decir, el trabajador solo pagará el ISR sobre el "dinero sobrante".

Para ilustrar este escenario, si un empleado de una empresa privada percibe un aguinaldo total de 10,000 pesos, la contabilidad de la empresa separará los 3,519.30 pesos exentos. El impuesto se calculará única y exclusivamente sobre los 6,480.70 pesos restantes.

Esta retención no requiere que el trabajador realice un trámite especial ante el SAT, ya que el departamento de recursos humanos o contabilidad del empleador realiza el cálculo y descuenta el porcentaje correspondiente directamente en el recibo de nómina de diciembre.

¿Quiénes no pagan un solo peso de impuestos?

Existe un sector de la población laboral que recibe su aguinaldo de manera íntegra, sin que el fisco retenga un solo centavo:

Trabajadores de salario mínimo: Quienes perciben el salario mínimo general tienen su aguinaldo exento de retenciones tributarias, como medida de protección al poder adquisitivo.

Ingresos menores al tope: Cualquier empleado, sin importar su esquema de contratación, cuyo aguinaldo total calculado (ya sean 15 días o la parte proporcional) sea igual o inferior a los 3,519.30 pesos.

El empleador tiene hasta el 20 de diciembre como fecha límite para depositar el pago del aguinaldo, por lo que es fundamental revisar a detalle el recibo de nómina (CFDI) para verificar que el cálculo del ISR se haya aplicado correctamente solo sobre el excedente.

Instituciones financieras recomiendan no destinar la totalidad de este recurso al consumo de temporada, sugiriendo aprovechar las aplicaciones bancarias para dirigir una fracción del capital hacia apartados de ahorro, liquidación de deudas de tarjetas de crédito o fondos de inversión de bajo riesgo que fortalezcan la estabilidad financiera para el inicio del nuevo año.