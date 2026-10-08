¿Cuándo se paga el aguinaldo en 2026? Así puedes calcular cuánto te toca.

El aguinaldo es una prestación obligatoria prevista en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y todos los trabajadores tienen derecho a recibirlo. Aun así, es común que surjan dudas sobre la fecha en que debe pagarse, cómo se calcula y cuánto corresponde cuando no se laboró durante todo el año.

¿Cuándo pagan el aguinaldo y a quiénes?

El artículo 87 de la LFT establece que el aguinaldo debe ser pagado por los empleadores a más tardar el 20 de diciembre.

Por ley, el aguinaldo debe ser de al menos 15 días de salario, aunque algunas empresas otorgan una cantidad mayor por contrato colectivo o políticas internas.

No es necesario haber trabajado durante los 12 meses del año para recibirlo. Si una persona tiene menos de un año de servicio, también debe recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo que laboró.

La prestación aplica para trabajadores de planta, de confianza, sindicalizados, eventuales, contratados por obra o tiempo determinado y otras modalidades contempladas por la legislación laboral.

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La Profedet también señala entre los trabajadores con derecho a esta prestación a comisionistas, agentes de comercio, agentes de seguros y vendedores, siempre que exista una relación laboral sujeta a la LFT.

¿Cuánto te toca de aguinaldo?

Para una persona que haya trabajado todo el año, el cálculo mínimo es sencillo: se toma el salario diario y se multiplica por 15 días, que es el mínimo establecido por ley.

Por ejemplo, si tu salario mensual aumentó de 10,000 a 15,000 pesos en 2026, tu aguinaldo mínimo sería:

15,000 ÷ 30 = 500 pesos de salario diario

500 pesos × 15 días = 7,500 pesos de aguinaldo

¿Cuánto te toca de aguinaldo si no trabajaste todo el año?

Si no trabajaste todo el año, tienes derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo. Para calcularla, multiplica los 15 días mínimos por los meses trabajados y divide el resultado entre 12.

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Con un aguinaldo mínimo de 7500 pesos, los montos serían aproximadamente:

7500 x 1 mes trabajado ÷ 12 = 625 pesos.

7500 x 1 mes trabajado ÷ 12 = 625 pesos. 3 meses trabajados: 1,875 pesos.

6 meses trabajados: 3,750 pesos.

9 meses trabajados: 5,625 pesos.

12 meses trabajados: 7,500 pesos.

Estos montos corresponden al mínimo establecido por la ley. Si el contrato individual, contrato colectivo o las condiciones laborales de una empresa contemplan un número mayor de días, el trabajador deberá recibir una cantidad superior.

También existe el derecho al aguinaldo proporcional cuando la relación laboral termina antes de diciembre. En ese caso, la parte correspondiente al tiempo trabajado debe considerarse dentro del pago que corresponda por la terminación de la relación laboral.

¿Cuánto aguinaldo está exento de ISR en 2026?

El aguinaldo no necesariamente está sujeto al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en su totalidad.

La Ley del ISR establece una exención para las gratificaciones que reciben los trabajadores durante el año, hasta un monto equivalente al salario mínimo general del área geográfica correspondiente elevado a 30 días, cuando se otorgan de forma general. El excedente queda sujeto al impuesto.

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Para 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 440.87 pesos diarios.

Por ello, el monto de referencia para la exención del aguinaldo es:

Zona del Salario Mínimo General: 315.04 × 30 = 9,451.20 pesos.

Zona del Salario Mínimo General: 315.04 × 30 = 9,451.20 pesos. Zona Libre de la Frontera Norte: 440.87 × 30 = 13,226.10 pesos.

Si el aguinaldo recibido supera el límite correspondiente, el excedente puede estar sujeto al pago de ISR, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables.

¿Qué hacer si no recibes el aguinaldo?

Si el patrón no entrega el aguinaldo dentro del plazo establecido, la persona trabajadora puede solicitar orientación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La dependencia ofrece asesoría para revisar el caso y, cuando corresponde, apoyar al trabajador en la exigencia de sus derechos laborales. La Profedet señala que existe un plazo de un año para reclamar el pago del aguinaldo que no haya sido entregado.