El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores, pero que existen ciertas condiciones para recibirlo. A continuación, te decimos quién sí y quién no recibe el pago del aguinaldo 2026.

¿Quién sí recibe aguinaldo en 2026?

El aguinaldo se paga a todos los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores, y otros semejantes, que se rijan por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

También tienen derecho a aguinaldo los empleados que hayan trabajado por menos de un año, y a ellos se les pagará la parte proporcional al tiempo trabajado, independientemente de que ya no laboren en la empresa, o estén actualmente ya estén en otra.

¿Quién no recibe aguinaldo en 2026?

Quién no recibe aguinaldo en 2026, son aquellas personas contratadas por honorarios. Los empleos deben cumplir con las siguientes características para recibir aguinaldo:

Debe haber una subordinación laboral de prestación de servicios permanente.

Tienen que contar con una jornada de trabajo implementada en el horario legal.

Es necesario que exista la instrucción de alguno mando superior, de manera frecuente, y al momento de realizar las actividades del puesto.

Necesario que tenga un lugar fijo de trabajo en una oficina/espacio asignado dentro de la empresa.

Los que no cumplan con estos requisitos, no podrán tener aguinaldo.

Aguinaldo 2026: ¿Quién sí y quién no recibe este pago? Cuartoscuro

¿Reciben aguinaldo las personas que fueron despedidas o renunciaron?

Las personas que fueron despedidas o renunciaron a la empresa durante el año, también tienen derecho a recibir aguinaldo.

Estos empleados reciben aguinaldo siempre que hayan trabajado por contrato en la empresa en el año en curso, por una temporada determinada de varios meses o un mes, y que hayan tenido salario fijo o variable. Para ellos, se paga lo que corresponde de parte proporcional de aguinaldo.

¿Cuál es la fecha límite para el pago del aguinaldo?

La fecha límite para el pago del aguinaldo es el 20 de diciembre del 2026, según lo estipula la Ley Federal del Trabajo en el artículo 87.

Las empresas pueden pagar el aguinaldo desde el 1 de diciembre del 2026.

En caso de no recibir el pago del aguinaldo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), señala que los trabajadores tienen hasta 1 año para exigir este derecho.

¿Cuánto dinero se recibe de pago de aguinaldo?

Por ley, los trabajadores en México tienen derecho a recibir el pago de al menos 15 días de salario, que se da a un a persona trabajadora por 1 año de servicio.