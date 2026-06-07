¿Se adelantan las vacaciones de verano? Estos estados terminarán clases antes

Miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrían comenzar sus vacaciones de verano antes de lo previsto. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene como fecha oficial el 15 de julio de 2026 para concluir el ciclo escolar 2025-2026, algunas entidades han decidido adelantar el fin de clases debido a las altas temperaturas registradas en diversas regiones del país.

La medida busca proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante las olas de calor que han afectado principalmente al norte y sureste de México. Además, algunos estados realizarán ajustes extraordinarios por actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Vacaciones de verano se adelantan en varios estados; consulta cuándo termina el ciclo escolar Canva

¿Qué dice la SEP sobre el adelanto de las vacaciones?

La SEP establece en el calendario escolar 2025-2026 que el ciclo escolar inició el 1 de septiembre de 2025 y concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026 para educación básica. El calendario contempla 185 días efectivos de clase y una semana adicional de vacaciones respecto a ciclos anteriores.

Por ello, a nivel federal no existe un adelanto generalizado de las vacaciones de verano. Sin embargo, las autoridades educativas estatales cuentan con facultades para realizar ajustes cuando existen condiciones extraordinarias que puedan afectar la seguridad o el bienestar de la comunidad escolar.

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Los estados que terminarán clases antes del 15 de julio

De acuerdo con información difundida por autoridades educativas estatales, al menos nueve entidades han confirmado modificaciones al cierre del ciclo escolar.

Entre los estados que adelantarán el fin de clases destacan:

Colima: inicio de vacaciones el 25 de junio.

inicio de vacaciones el 25 de junio. Yucatán: 26 de junio.

26 de junio. Tlaxcala: 30 de junio.

30 de junio. Baja California Sur: 3 de julio.

3 de julio. San Luis Potosí (región Huasteca): 5 de julio.

5 de julio. Nuevo León: 8 de julio.

8 de julio. Tamaulipas: 10 de julio.

10 de julio. Sinaloa: 10 de julio.

10 de julio. Guanajuato: 10 de julio.

En contraste, la mayoría de las entidades mantendrá la fecha establecida por la SEP y concluirá las actividades académicas el 15 de julio.

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El calor extremo, la principal razón para adelantar el fin de clases

Las altas temperaturas se han convertido en uno de los principales desafíos para las escuelas mexicanas durante los últimos años. En estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Yucatán y Colima, los termómetros suelen superar los 40 grados Celsius durante junio y julio.

Ante este panorama, algunas autoridades educativas optaron por adelantar el receso escolar para reducir riesgos asociados con golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud entre los estudiantes.

La medida también responde a las condiciones de infraestructura de numerosos planteles educativos que no cuentan con sistemas de climatización suficientes para enfrentar temperaturas extremas.

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Mundial 2026 también provocará cambios en algunas escuelas

Otro factor que ha generado ajustes extraordinarios son las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la suspensión de clases en escuelas públicas de la capital el próximo 11 de junio, fecha en la que se celebrará el partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca. La medida busca reducir la movilidad y facilitar la logística del evento internacional.

En Jalisco también se contemplan modificaciones temporales relacionadas con actividades vinculadas a la justa mundialista.

No obstante, estas adecuaciones son excepcionales y no representan un adelanto nacional de las vacaciones de verano.

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¿Cuándo empiezan oficialmente las vacaciones de verano 2026?

Para los alumnos que estudian en entidades sin modificaciones al calendario, el último día de clases será el miércoles 15 de julio de 2026, fecha establecida por la SEP para concluir el ciclo escolar 2025-2026.

Por ello, madres, padres de familia y tutores deben consultar los comunicados de las secretarías de educación de cada estado para confirmar si existe algún ajuste local que permita iniciar las vacaciones antes de esa fecha.

Las modificaciones al calendario escolar responden principalmente a condiciones específicas de cada entidad y no a un cambio nacional impulsado por la SEP.

Mientras algunos estados adelantarán el cierre de actividades para proteger a los estudiantes de las altas temperaturas o atender necesidades logísticas extraordinarias, la fecha oficial del fin de cursos continúa vigente para la mayor parte del país.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales será clave para conocer cualquier actualización en cada región.