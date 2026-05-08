Calendario Escolar 2025-2026 modificado de la SEP, ¿es real la imagen que circula en redes?

Una imagen del Calendario Escolar 2025-2026 modificado de la SEP comenzó a circular en redes sociales y muchos se cuestionan si este es real y oficial o simplemente es una creación más de la Inteligencia Artificial (IA).

Todo ocurrió después de que se dio a conocer el anuncio sobre la decisión de la SEP de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026.

El secretario de Educación, Mario Delgado, compartió la tarde del pasado 7 de mayo, el acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que dijo ser unánime, en donde señaló la fecha en que concluye el ciclo escolar en curso, el cual originalmente se tenía previsto el próximo 15 de julio.

Calendario Escolar 2025-2026 modificado de la SEP

Calendario Escolar 2025-2026. Especial

La imagen que circula en internet y en redes sociales lleva por título Modificación al Calendario Escolar 2025-2026 y consideraciones para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

En la imagen se observa cuándo finaliza el ciclo escolar en curso, señalando la fecha del 5 de junio, para todos los estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. En tanto que para los maestros concluye el 12 de junio, por el cierre administrativo.

Además, dicho calendario refiere que el inició del próximo ciclo, es decir, 2026-2027, comenzará el 31 de agosto para los alumnos, mientras que, antes, se llevará a cabo el Consejo Técnico Intensivo para maestros, del 10 al 14 del mismo mes y el fortalecimiento de aprendizaje del 17 al 28.

Por lo anterior, las vacaciones para los estudiantes de educación básica quedan, según ese calendario, por casi tres meses.

Asimismo, ya se asoma el primer día festivo del próximo ciclo: el lunes 16 de septiembre. Y también se suma el primer consejo técnico del primer viernes del mes: el 25 del mismo mes. Es decir, en el noveno mes, hay dos días en que se suspenden clases.

¿Es real y oficial dicho calendario?

Calendario Escolar 2025-2026. Especial

La imagen que circula en internet y en redes sociales del Calendario Escolar 2025-2026 modificado de la SEP, es real y oficial.

Fue el mismo titular de la dependencia educativa, Mario Delgado, quien compartió la imagen en sus redes sociales oficiales, el pasado 7 de mayo, cerca de las 8:00 de la noche.

Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país. Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027", escribió el secretario.

Además, este mismo calendario se puede observar ya en la página oficial de la SEP, en la sección de calendarios escolares.

Confusión por vacaciones adelantadas en escuelas

Después de que Mario Delgado dio el anuncio que ha causado tanto debate, por las vacaciones adelantadas en las escuelas de educación básica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, señaló que este calendario aún no estaba definido.

La mandataria afirmó que el calendario anunciado se trata de una propuesta del titular de la dependencia, Mario Delgado, la cual habría surgido directamente de las peticiones de distintas entidades de la República y de los maestros, quienes habrían solicitado adelantar el inicio de las vacaciones por la realización del Mundial de Futbol.

Es una propuesta la que hizo Mario Delgado que viene de los propios Estados de la República; no es decisión de Mario. Se juntaron los secretarios de Educación de las entidades y, a solicitud de los maestros, se planteó adelantar las vacaciones”, dijo.

Sheinbaum señaló la importancia de que los estudiantes no pierdan clases, por lo que se trata de una propuesta que “vamos a esperar que se defina”.

Sin embargo, tras la conferencia de Sheinbaum, en un evento en Sonora, Delgado reiteró que las clases terminan el próximo 5 de junio.

Cabe destacar que algunas activistas, maestros y padres de familia ya han rechazado la propuesta sobre las vacaciones adelantadas, pero todo dependerá del anuncio formal que hagan en su momento las autoridades educativas, sobre si se ‘echa para atrás’ el calendario que ya es oficial por la SEP o si este queda fijo.

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