Vacaciones de verano 2026 SEP: ¿cuándo terminan las clases en México?

Después de las posibles modificaciones al calendario escolar, las dudas sobre cuándo inician las vacaciones de verano 2026 según la SEP comenzaron a generar búsquedas entre padres de familia, estudiantes y trabajadores del sector educativo.

La incertidumbre aumentó tras los rumores sobre un posible adelanto del cierre del ciclo escolar debido al Mundial 2026 y a las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar no tendrá modificaciones y que las clases concluirán oficialmente en julio.

Las fechas del ciclo escolar 2025-2026 ya fueron publicadas de manera oficial y aplicarán para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, conoce cuándo inician las vacaciones de verano.

Vacaciones de verano 2026 en México según la SEP Canva

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026 en México según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el último día de clases para estudiantes de educación básica será el miércoles 15 de julio de 2026. A partir de esa fecha comenzará el periodo vacacional de verano para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El regreso a clases quedó programado para el 1 de septiembre de 2026, por lo que los estudiantes tendrán alrededor de seis semanas de descanso antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

La SEP detalló que el calendario contempla 185 días efectivos de clases para educación básica y 190 días para escuelas normales. Además, el nuevo esquema incorpora una semana adicional de vacaciones para docentes y alumnos.

La dependencia federal explicó que estas fechas fueron publicadas oficialmente en el Diario Oficial de la Federación y aplicarán en todo el país.

Último día de clases del ciclo escolar 2025-2026: esto dice el calendario oficial

El calendario escolar 2025-2026 establece que las actividades académicas concluirán el 15 de julio; sin embargo, docentes y personal administrativo todavía deberán participar en procesos de evaluación y cierre escolar.

Durante julio también se realizarán registros de calificaciones, entrega de documentos y sesiones administrativas relacionadas con el fin del ciclo escolar.

La SEP señaló que las fechas fueron definidas para garantizar el cumplimiento de los días mínimos de enseñanza establecidos en la Ley General de Educación.

Además del periodo vacacional de verano, el calendario escolar contempla suspensiones oficiales, sesiones de Consejo Técnico Escolar y periodos de descanso como las vacaciones de invierno y Semana Santa.

¿Cuándo empieza el ciclo escolar 2026 a 2027? SEP

¿Por qué había confusión sobre el inicio de las vacaciones de verano 2026?

La confusión sobre la fecha del fin del ciclo escolar 2026 surgió después de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunciara el pasado 7 de mayo que las clases concluirían el 5 de junio por decisión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

El término anticipado de clases estaría relacionado con las altas temperaturas registradas en distintas zonas del país y con la realización del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sin embargo, tras críticas de especialistas en educación y padres de familia, la dependencia encabezada por Mario Delgado decidió no realizar las modificaciones planteadas y mantener el cierre oficial del ciclo escolar para el 15 de julio.

La decisión generó conversación en redes sociales y entre comunidades escolares, debido a que algunos sectores consideraban necesario modificar el calendario ante las condiciones climáticas extremas registradas en varias entidades del país.

¿Cuándo empieza el ciclo escolar 2026 a 2027? SEP

SEP permitirá ajustes en algunos estados por condiciones climáticas

Aunque el calendario oficial se mantendrá sin cambios a nivel nacional, la SEP informó que cada estado podrá realizar ajustes específicos dependiendo de sus necesidades climáticas, sociales y operativas.

Entre las entidades que han decidido terminar el ciclo escolar antes, están:

Tlaxcala - 30 de junio

- 30 de junio Yucatán - 26 de junio

- 26 de junio Baja California - 3 de julio

- 3 de julio Nuevo León - 8 de julio

- 8 de julio Sinaloa, Tamaulipas y Guanajuato - 10 de julio

- 10 de julio San Luis Potosí (zona de la Huasteca) - Posiblemente 5 de julio

Aunque Jalisco no adelantará el fin del ciclo escolar 2026, si implementará medidas especiales al ser una d elas ciudades sede el Mundial.

Vacaciones de verano 2026 en México según la SEP Canva

Las vacaciones de verano 2026 en México iniciarán oficialmente el 15 de julio, según lo establecido por la SEP en el calendario escolar 2025-2026. Aunque existieron versiones sobre posibles modificaciones por el Mundial 2026 y las altas temperaturas, la dependencia federal confirmó que el ciclo escolar concluirá en la fecha prevista.

Además, las autoridades educativas indicaron que algunos estados podrán realizar ajustes específicos de acuerdo con sus condiciones climáticas y operativas, siempre bajo coordinación oficial.