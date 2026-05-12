¿Cuál fue tu primera canción en Spotify? Así puedes usar la nueva función 'Tu Fiesta del Año'

Si eres de los que espera cada diciembre para descubrir su resumen musical, prepárate: Spotify acaba de lanzar una función que va mucho más allá del clásico recuento anual. Con motivo de su aniversario, la app presentó ‘Tu Fiesta del Año’, una experiencia interactiva que te permite viajar en el tiempo y descubrir algo que probablemente no recuerdes: la primera canción que escuchaste cuando abriste tu cuenta.

Spotify celebra 20 años con una función tipo Wrapped

A diferencia del clásico Wrapped —que solo resume lo que escuchaste en un año— esta nueva función va mucho más allá. 'Tu Fiesta del Año' recopila toda tu historia dentro de la app desde el día en que creaste tu cuenta.

La función permite conocer la primera canción reproducida en la plataforma. Cortesía

La idea es simple, pero poderosa: convertir datos en recuerdos. Porque no se trata solo de saber cuántas canciones escuchaste, sino de reconectar con momentos específicos de tu vida a través de la música. Esa canción que sonó en tu primer día en Spotify puede decir mucho más de ti de lo que imaginas.

¿Qué datos revela la nueva función de Spotify?

La experiencia está diseñada como una especie de línea del tiempo interactiva, con gráficos dinámicos y tarjetas listas para compartir en redes sociales. Entre los datos más llamativos que podrás ver están:

La fecha exacta en la que comenzaste a usar la plataforma

La primera canción que reproduciste (sí, ese primer clic que probablemente olvidaste)

El artista que más has escuchado en toda tu vida digital

El número total de canciones reproducidas

Incluye estadísticas acumuladas desde que se creó la cuenta en Spotify. Cortesía

Cómo acceder a ‘Tu Fiesta del Año’

Acceder a esta nueva función es bastante sencillo y no necesitas tener cuenta Premium. Solo debes seguir estos pasos:

1. Abre la app de Spotify en tu celular

2. Busca el banner o sección especial llamada “Tu Fiesta del Año” o “Spotify 20”

3. Da clic y sigue la experiencia interactiva

Si no te aparece de inmediato, puedes buscar términos como ‘Spotify 20’ o ‘Tu Fiesta del Año’ dentro de la app. En cuestión de segundos, tendrás acceso a todo tu historial musical.

Eso sí, hay un detalle importante: esta experiencia estará disponible solo por tiempo limitado, así que si quieres descubrir cuál fue tu primera canción, más vale que no lo dejes para después.

Está disponible por tiempo limitado en la app móvil de Spotify. Cortesía

Playlist ‘Tu Fiesta del Año’

Uno de los elementos favoritos de los usuarios es la playlist personalizada que acompaña esta función. Spotify creó una lista con las 120 canciones que más has escuchado en toda tu vida dentro de la plataforma, incluyendo un contador que muestra cuántas veces reproduciste cada tema.

Es, literalmente, el soundtrack de tu vida digital. Y así como el Wrapped se vuelve viral cada año, esta nueva función está diseñada para compartirse.

La experiencia funciona como un resumen interactivo y personalizado. Cortesía

Cada sección incluye tarjetas personalizadas listas para publicar en Instagram, TikTok o X. Desde tu primera canción hasta tu artista más escuchado, todo puede convertirse en contenido para presumir… o para reírte de tus gustos musicales del pasado.

Y claro, no todo mundo queda feliz con sus resultados. Algunos descubren etapas musicales que preferirían olvidar, mientras que otros confirman que han sido fieles a su playlist de siempre. 'Tu Fiesta del Año' es, en esencia, una invitación a mirar atrás y redescubrir quién eras —y quién eres— a través de lo que escuchas.

Porque al final, cada canción guarda un recuerdo, una etapa o una emoción. Y ahora que puedes saber cuál fue la primera, la pregunta es inevitable: ¿te representa… o prefieres hacer como que nunca pasó?