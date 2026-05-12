¿Cuál es el asiento más seguro en un avión? Esto dicen los expertos

Viajar en avión es una experiencia llena de emociones. Para muchas personas representa vacaciones, reencuentros o nuevas aventuras, aunque también puede generar nervios, especialmente si es la primera vez que vuelan.

Entre las dudas más comunes aparece una pregunta que millones de pasajeros se hacen antes de abordar: ¿cuál es el asiento más seguro en un avión?

Aunque el avión es considerado el medio de transporte más seguro del mundo, el tema sigue despertando curiosidad entre los viajeros. De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en 2023 se registró un accidente por cada 1.26 millones de vuelos, una cifra que refleja los altos estándares de seguridad en la aviación.

Si estás por viajar próximamente y quieres conocer qué dicen los expertos sobre los asientos más seguros, aquí te contamos los detalles.

¿Cuál es el asiento más seguro en un avión?

De acuerdo con investigaciones de especialistas en seguridad aérea de la Universidad de Dakota del Norte, los asientos ubicados en la parte trasera del avión suelen tener mayores probabilidades de supervivencia en caso de accidente.

En especial, el asiento central de las últimas filas es considerado uno de los más seguros. Según análisis retomados por la revista Time, estos lugares registran una tasa de mortalidad del 28%, mientras que en los asientos centrales delanteros la cifra puede alcanzar el 44%.

Los expertos señalan que los asientos centrales podrían ofrecer mayor protección debido a que los pasajeros de ambos lados funcionan como una barrera adicional durante un impacto.

¿Qué significa asiento 11A avión?

En redes sociales se volvió viral la duda sobre el asiento 11A y su significado. Esto ocurrió luego de que un pasajero que ocupaba ese lugar fuera identificado como el único sobreviviente de un accidente de Air India ocurrido el 12 de junio de 2025.

El caso generó miles de reacciones debido a que el pasajero se encontraba cerca de una salida de emergencia, aunque especialistas explican que sobrevivir en un accidente aéreo depende de múltiples factores, como la estructura del avión, el tipo de impacto y las condiciones del siniestro.

Además, es importante recordar que la ubicación del asiento 11A puede cambiar dependiendo del modelo del avión y de la aerolínea.

¿Cuál es el asiento más seguro en un avión? Foto: Canva

¿Cuáles son las recomendaciones para viajar en avión?

Si es tu primera vez viajando en avión, existen algunas recomendaciones que pueden ayudarte a tener una experiencia más tranquila y organizada:

Llega al aeropuerto al menos dos horas antes de tu vuelo para evitar contratiempos. Realiza el check-in en línea entre 24 y 48 horas antes. Usa ropa cómoda para sentirte más relajado durante el viaje. Verifica el peso permitido de tu equipaje, ya que muchas aerolíneas manejan un límite aproximado de 23 kilos para maletas documentadas. Ten listos tus documentos, como INE, pasaporte o licencia, junto con tu pase de abordar. Lleva snacks y una botella reutilizable para mayor comodidad. Si te mareas con facilidad, consulta previamente a un médico para recibir recomendaciones o medicamentos adecuados.

¿Cuál es el asiento más seguro en un avión? Foto: Canva

Viajar en avión puede causar nervios al principio, pero también es una de las maneras más rápidas y seguras de recorrer largas distancias. Prepararte con anticipación y seguir las recomendaciones básicas puede hacer que disfrutes mucho más la experiencia.