Set LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos: fecha de lanzamiento y precio
Minas Tirith llega a LEGO con un enorme set de colección inspirado en El Señor de los Anillos. Te decimos precio, personajes y detalles.
A 25 años del estreno de El Señor de los Anillos, los fans de esta icónica saga siguen celebrando su legado, y ahora The LEGO Group se suma al festejo con uno de los sets más esperados: Minas Tirith, la famosa “Ciudad Blanca” de Gondor.
Sin duda, este lanzamiento promete convertirse en uno de los favoritos de los coleccionistas y amantes de la Tierra Media, ya que destaca por su impresionante nivel de detalle y por ser uno de los sets más grandes inspirados en este universo.
LEGO Minas Tirith: así es el nuevo set de colección de El Señor de los Anillos
El nuevo set de Minas Tirith ya puede verse en la tienda virtual de LEGO y está pensado especialmente para coleccionistas, pues está recomendado para mayores de 18 años.
La construcción cuenta con 8 mil 278 piezas, convirtiéndose en uno de los sets más ambiciosos de The Lord of the Rings.
De acuerdo con la página oficial de LEGO, el precio será de 14 mil 999 pesos y estará disponible a partir del próximo 4 de junio.
¿Cuántas figuras incluye el set de Minas Tirith?
Esta emblemática ciudad, conocida por ser la capital del reino de Gondor en El Señor de los Anillos, incluirá 10 minifiguras inspiradas en los personajes más queridos de la saga.
Entre ellas destacan:
- Gandalf en su versión Gandalf el Blanco
- Faramir
- Denethor
- Peregrin Took
- Aragorn como el Rey Elessar
- Arwen
- Cuatro soldados de Gondor
- Además del caballo Sombragrís
Los coleccionistas también podrán disfrutar de las icónicas torres y parte de la estructura de la Ciudad Blanca recreadas a escala, con detalles que recuerdan escenas emblemáticas de la saga.
Otros sets de LEGO de El Señor de los Anillos que ya existen
Además de Minas Tirith, The LEGO Group ya cuenta con otros sets inspirados en The Lord of the Rings que han conquistado a los fans.
Algunos de ellos son:
- El Señor de los Anillos: Barad-dûr
- El Señor de los Anillos: Casco de Sauron
- El Señor de los Anillos: La Comarca
- Rincón entre Libros: El Señor de los Anillos: Balrog
También existen figuras coleccionables de personajes como Gandalf, Balrog, Frodo Baggins, Gollum, Aragorn, Arwen, Legolas y Gimli.
Si eres fan de esta saga épica, este nuevo lanzamiento podría convertirse en una de las piezas más deseadas de tu colección.