Set LEGO Minas Tirith de El Señor de los Anillos: fecha de lanzamiento y precio

A 25 años del estreno de El Señor de los Anillos, los fans de esta icónica saga siguen celebrando su legado, y ahora The LEGO Group se suma al festejo con uno de los sets más esperados: Minas Tirith, la famosa “Ciudad Blanca” de Gondor.

Sin duda, este lanzamiento promete convertirse en uno de los favoritos de los coleccionistas y amantes de la Tierra Media, ya que destaca por su impresionante nivel de detalle y por ser uno de los sets más grandes inspirados en este universo.

LEGO Minas Tirith: así es el nuevo set de colección de El Señor de los Anillos

El nuevo set de Minas Tirith ya puede verse en la tienda virtual de LEGO y está pensado especialmente para coleccionistas, pues está recomendado para mayores de 18 años.

La construcción cuenta con 8 mil 278 piezas, convirtiéndose en uno de los sets más ambiciosos de The Lord of the Rings.

De acuerdo con la página oficial de LEGO, el precio será de 14 mil 999 pesos y estará disponible a partir del próximo 4 de junio.

LEGO Minas Tirith: precio, cuántas piezas tiene y figuras del set de El Señor de los Anillos Foto: Captura Lego.com

¿Cuántas figuras incluye el set de Minas Tirith?

Esta emblemática ciudad, conocida por ser la capital del reino de Gondor en El Señor de los Anillos, incluirá 10 minifiguras inspiradas en los personajes más queridos de la saga.

Entre ellas destacan:

Gandalf en su versión Gandalf el Blanco

Gandalf en su versión Gandalf el Blanco Faramir

Denethor

Peregrin Took

Aragorn como el Rey Elessar

Arwen

Cuatro soldados de Gondor

Además del caballo Sombragrís

Los coleccionistas también podrán disfrutar de las icónicas torres y parte de la estructura de la Ciudad Blanca recreadas a escala, con detalles que recuerdan escenas emblemáticas de la saga.

LEGO Minas Tirith: precio, cuántas piezas tiene y figuras del set de El Señor de los Anillos Foto: Captura Lego.com

Otros sets de LEGO de El Señor de los Anillos que ya existen

Además de Minas Tirith, The LEGO Group ya cuenta con otros sets inspirados en The Lord of the Rings que han conquistado a los fans.

Algunos de ellos son:

El Señor de los Anillos: Barad-dûr El Señor de los Anillos: Casco de Sauron El Señor de los Anillos: La Comarca Rincón entre Libros: El Señor de los Anillos: Balrog

También existen figuras coleccionables de personajes como Gandalf, Balrog, Frodo Baggins, Gollum, Aragorn, Arwen, Legolas y Gimli.

LEGO Minas Tirith: precio, cuántas piezas tiene y figuras del set de El Señor de los Anillos Foto: Lego.com

Si eres fan de esta saga épica, este nuevo lanzamiento podría convertirse en una de las piezas más deseadas de tu colección.