Spotify niega la eliminación de corridos de su catálogo en México

Spotify desmintió la veracidad de un documento que circuló en las últimas horas a través de redes sociales, en donde se anunciaba que retiraría de su biblioteca canciones que hicieran apología del delito.

El origen de la confusión

El mensaje apócrifo que se viralizó señalaba que la empresa retiraría de su biblioteca aquellas canciones que "glorificaran o promovieran actividades relacionadas con el narcotráfico, cárteles y violencia".

Esta información fue interpretada inmediatamente por usuarios y medios como una inminente salida de los corridos, corridos tumbados y otros subgéneros de la música regional mexicana que dominan los charts actuales, provocando un debate sobre la censura y la libertad de expresión.

La respuesta oficial: Reglas, no géneros

Ante el revuelo, la compañía emitió una postura breve para frenar la desinformación:

“El comunicado de prensa que circula presuntamente por parte de Spotify México no fue emitido por Spotify. Por favor, te dejamos las reglas de nuestra plataforma disponibles aquí para ver nuestras directrices de moderación de contenido”, declaró la empresa.

Con esta aclaración, Spotify desactivó la versión de una prohibición dirigida a un género específico. En su lugar, remitió a los usuarios a sus reglas de la plataforma, donde se detalla que su misión es "liberar el potencial de la creatividad humana", permitiendo diversas formas de expresión bajo ciertos límites de seguridad.

¿Qué sí está prohibido en Spotify?

Aunque la plataforma promueve la diversidad de ideas, sus lineamientos oficiales establecen restricciones claras para proteger a la comunidad. Sin embargo, en ningún punto se menciona la eliminación de géneros musicales por su estilo o temática general.

La moderación se aplica caso por caso si el contenido infringe normas como:

Contenido peligroso: Material que promueva o glorifique la violencia, el terrorismo, el extremismo violento o actos que pongan en riesgo la vida.

Material que promueva o glorifique la violencia, el terrorismo, el extremismo violento o actos que pongan en riesgo la vida. Contenido engañoso: Suplantación de identidad o manipulación de medios para desinformar.

Suplantación de identidad o manipulación de medios para desinformar. Contenido sensible: Material excesivamente gráfico o sexualmente explícito.

Material excesivamente gráfico o sexualmente explícito. Contenido ilegal: Aquello que viole leyes locales o derechos de propiedad intelectual.

Una postura institucional

La empresa reiteró que cualquier cambio en sus políticas o anuncios sobre su catálogo se realiza exclusivamente a través de sus canales formales y su sitio web oficial.

Por el momento, los corridos y sus variantes permanecen en la plataforma, sujetos —como todo el contenido— a las reglas generales de convivencia y legalidad de la aplicación, sin que exista una persecución dirigida hacia la música mexicana.