¡Bad Bunny, Taylor Swift y más! Spotify revela a los artistas más escuchados en su historia

Spotify acaba de cumplir 20 años y, por primera vez, la plataforma reveló lo más escuchado en estas dos décadas de hacer nuestros momentos más musicales.

Ya sea en un momento de truene, en la fiesta, en nuestro workout favorito, cuando llevamos serenata o hasta cuando nos ponemos hacendosos en el hogar, Spotify nos ha acompañado y, sin duda, has contribuido a que los siguientes artistas sean los más streameables en estos 20 años que ¡se nos fueron rapidísimo!

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Los artistas más escuchados

En primer lugar está nada más y nada menos que Taylor Swift, la cantante más reproducida en Spotify seguida de nuestro querido Conejo Malo, Bad Bunny, por que Latinoamérica ¡debía estar presente! Y el tercer sitio corresponde a otro grande de la música: Drake, uno de los favoritos del hip hop.

The Weeknd, el canadiense que recién acabó una tercia de conciertos en la CDM ocupa el cuarto lugar y el Top 5 lo completa nuestra querida Ariana Grande ¡Qué tal!., quien nos hace bailar con su Break Free.

Ariana Grande en los Globos de Oro 2026 AFP

En el Top 10 de los artistas con más streams en Spotify en estas dos décadas le siguen:

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West.

¿Cuáles son los discos más escuchados?

Y aquí si decimos “quítate que ahí vamos”, pues todos hemos cantado, bailando y hasta derramado una lagrimita con el disco con más streams de todos los tiempos: ¡Un verano sin ti de Bad Bunny!. Y es que como no recordar Me porto bonito y desde luego una canción que se convirtió en himno: Titi me preguntó.

Le siguen Starboy, de The Weeknd; ÷ (Deluxe), de Ed Sheeran; SOUR, de la querida Olivia Rodrigo (amamos drivers license) y The Weeknd se mete de nueva cuenta con After Hours.

Laura Villegas / Ocesa

Completan el listado al Top 10:

SOS: SZA.

Hollywood’s Bleeding: Post Malone.

Lover: Taylor Swift.

AM: Arctic Monkeys.

When We All Fall Asleep, Where Do We go?: Billie Eilish.

¿Qué hay de las rolas más escuchadas?

Y aquí la onda ya está más mezclada, aunque no podemos dejar de reconocer que The Weeknd tiene ese touch que nos hace cantar, bailar y llorar. Y lo decimos porque el canadiense aparece en dos de los sitios del Top 5.

Desde luego el #1 es para Blinding Lights, pues si bien fue lanzada a finales de 2019, se convirtió en una rola que nos acompañó en los duros meses de la pandemia en 2020.

El británico Ed Sheeran ocupa el siguiente sitio con Shape of You (otra súper cantable) y le sigue Sweater Weather, de The Neighbourhood. Aquí regresa The Weeknd en el cuarto lugar en un dueto con Daft Punk en Starboy y el quinto sitio es para otro de nuestros fav british: Harry Styles con As it Was (¡cuánto no bailamos con esa rola mientras dábamos vueltas!)

Harry Styles dará cuatro conciertos en México Instagram

Completan el Top 10:

Someone You Loved: Lewis Capaldi.

Sunflower-Spider-Man: Into the Spider-Verse: Post Malone y Swae Lee.

Once Dance: Drake, Wizkid y Kyla.

Perfect: Ed Sheeran

STAY (Con Justin Bieber): The Kid LAROI y Justin Bieber

Podcasts

En cuanto a los podcast con más streams en estos dos años está uno mexicano que nos ha dejado los pelos de punta: Relatos de la noche, que lleva varios años como el más escuchado en nuestro país.

The Joe Rogan Experience

Gemischtes Hack

Crime Junkie

Armchair Expert with Dax Shepard

Last Podcast On The Left

The Daily

Fest & Flauschig

Morbid

My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

Relatos de la Noche

Audiolibros

Y también está para los que aman escuchar un libro en la lista de los audiolibros premium con más streams.

A Court of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas

The Fellowship of the Ring, de J.R.R. Tolkien

Fourth Wing, de Rebecca Yarros

I’m Glad My Mom Died, de Jennette McCurdy

A Court of Mist and Fury, de Sarah J. Maas

Lights Out, de Ted Koppel

A Court of Wings and Ruin, de Sarah J. Maas

The 48 Laws of Power, de Robert Greene

The Housemaid, de Freida McFadden

Iron Flame, de Rebecca Yarros

PJG