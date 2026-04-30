'Verificado por Spotify': la nueva función para identificar músicos reales

Spotify anunció el lanzamiento de una nueva función diseñada para ayudar a los usuarios a distinguir entre músicos reales y contenido vinculado a inteligencia artificial. La herramienta, denominada “Verificado por Spotify”, comenzará a implementarse en las próximas semanas y será visible en los perfiles de artistas y en los resultados de búsqueda.

Esta etiqueta estará representada por una marca de verificación verde y busca ofrecer una referencia clara sobre la autenticidad del perfil, en un contexto donde el volumen de contenido generado por IA ha crecido de forma sostenida en las plataformas digitales.

¿Cómo funcionará la verificación anti IA?

De acuerdo con la compañía, los perfiles asociados a identidades generadas por inteligencia artificial no podrán acceder a esta distinción. Para determinar qué artistas califican, Spotify analizará distintos factores relacionados con su actividad dentro y fuera de la plataforma.

Entre los criterios más relevantes se encuentran:

Presencia fuera de la plataforma , como conciertos o actividad en redes sociales

, como conciertos o actividad en redes sociales Historial de escuchas con crecimiento sostenido en el tiempo

Búsquedas directas de los usuarios hacia el artista

Trayectoria verificable dentro de la industria musical

Este enfoque busca diferenciar a los músicos con una carrera activa de aquellos perfiles que dependen únicamente de recomendaciones algorítmicas.

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Un enfoque distinto al de otras plataformas

La estrategia de Spotify contrasta con la adoptada por Deezer, que ha optado por etiquetar directamente el contenido generado por inteligencia artificial en lugar de validar perfiles humanos.

Ambas aproximaciones reflejan distintas formas de enfrentar el mismo fenómeno: el aumento acelerado de música creada con herramientas automatizadas. Según datos recientes de Deezer, cerca del 44% de las canciones subidas diariamente en su plataforma ya son generadas por IA, un crecimiento notable frente a cifras del año anterior.

Spotify aclaró que la verificación no se aplica al contenido musical en sí, sino al perfil del artista. Esto significa que un creador con estatus de “verificado” podría seguir subiendo música generada con inteligencia artificial.

Spotify actualizó en su web el precio de sus suscripciones en Estados Unidos. Para la suscripción Individual, el nuevo coste es de 12.99 dólares al mes. Foto: Pixabay

La medida, por tanto, se enfoca en la identidad del artista más que en el origen de cada pieza musical, lo que abre un margen para la convivencia entre producción humana y herramientas digitales dentro de la plataforma.

Como parte de esta actualización, Spotify también anunció la incorporación de una nueva sección informativa en los perfiles de artistas. En ella se incluirán elementos como hitos de carrera, historial de presentaciones en vivo y otros datos relevantes.

La empresa comparó esta función con el etiquetado nutricional de los alimentos, al considerar que permitirá a los usuarios evaluar rápidamente la trayectoria de un artista y contextualizar su presencia dentro de la plataforma.

Crecimiento del streaming en un entorno cambiante

Actualmente, Spotify cuenta con 293 millones de suscriptores de pago, lo que la posiciona como uno de los principales actores del mercado global de streaming musical. Este tipo de iniciativas refleja los ajustes que la industria está realizando ante la creciente influencia de la inteligencia artificial.

El desarrollo de herramientas para diferenciar contenidos y perfiles se ha convertido en un elemento clave para mantener la confianza de los usuarios en un entorno donde la producción musical es cada vez más diversa y automatizada.

Con información de AFP