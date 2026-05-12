¿Has visto videos de patitos en TikTok y piensas que puede ser tu animal de compañía ideal? Entonces, te compartimos todo lo que necesitas saber para tener un pato como mascota en casa.

Un pato puede convertirse en una mascota tierna, pero que también exige un compromiso inquebrantable con la naturaleza específica de estas aves.

A diferencia de los perros o los gatos, los patos no son animales que se adapten fácilmente a la vida puramente interior de un departamento o casa; son criaturas que palpitan al ritmo del agua y la tierra.

En los últimos años, su popularidad ha crecido gracias a su inteligencia sorprendente y su capacidad para formar vínculos profundos con sus cuidadores, convirtiéndose en mucho más que un ave de granja: son compañeros leales y sumamente divertidos

Sin embargo, antes de dejarse cautivar por la imagen de un patito amarillo nadando en una alberquita o tina, es vital comprender que estos animales tienen necesidades biológicas y sociales muy estrictas.

Desde la gestión de sus desechos hasta la necesidad imperiosa de vivir en grupos, el cuidado de un patito requiere planificación.

Cuidados de un pato como mascota Canva

¿Es un pato tu mascota ideal?

La decisión de adoptar un pato como mascota no debe tomarse a la ligera. Son animales sumamente sociables y ruidosos que requieren un espacio exterior adecuado.

Si vives en un entorno urbano densamente poblado o no cuentas con un jardín espacioso, quizás debas reconsiderarlo.

Los patos son animales gregarios por naturaleza; en estado salvaje, viven en bandadas y dependen de sus congéneres para sentirse seguros y estimulados. La soledad puede llevarlos a la depresión, el estrés y conductas autodestructivas.

Lo ideal es comenzar con un grupo de al menos dos o tres ejemplares para asegurar su bienestar emocional.

Un pato doméstico bien cuidado puede vivir entre 10 y 15 años. Esto significa que estarás asumiendo una responsabilidad similar a la de tener un perro; durante este tiempo, el ave requerirá atención diaria, limpieza constante de su hábitat y cuidados veterinarios especializados, ya que no cualquier clínico está capacitado para tratar aves de corral.

Cuidados de un pato como mascota Canva

Cuidados de un pato para tenerlo como mascota en casa

Hábitat

Los patos tienen un sistema inmunológico resistente, pero son extremadamente sensibles a la falta de higiene y a los depredadores nocturnos. Su "casa" debe ser un cobertizo o corral cerrado, bien ventilado pero libre de corrientes de aire frío.

Lo ideal es que el suelo sea fácil de limpiar; el uso de paja seca o viruta de madera (no de cedro) es ideal para mantenerlo seco y cómodo.

Durante el día, los patos deben tener acceso a un área cercada donde puedan caminar y buscar insectos. El agua es, por supuesto, el elemento central: puedes colocar una alberca infantil de plástico duro o un estanque prefabricado.

Debe ser suficiente para que el pato pueda sumergir toda su cabeza y limpiar sus fosas nasales, además de permitirle nadar y acicalarse.

Toma en cuenta que los patos defecan en el agua con frecuencia. Es vital cambiar el agua a diario o instalar un sistema de filtrado potente para prevenir enfermedades como el botulismo o infecciones oculares.

Nutrición

La alimentación del pato es la base de un plumaje brillante y una estructura ósea fuerte. El mayor mito es alimentar a un pato con pan, cuando este no tiene valor nutricional para ellos y actúa como "comida chatarra".

El consumo excesivo de carbohidratos procesados puede causar una condición llamada "ala de ángel", donde las alas se desarrollan de forma anormal, impidiendo el vuelo y causando deformidades permanentes.

Lo ideal es utilizar alimentos balanceados formulados específicamente para patos o aves acuáticas. Estos contienen el equilibrio correcto de proteínas, vitaminas y minerales.

A los patos también les encanta la lechuga, chícharos, pepinos, sandía y maíz. Estos deben ser complementos, no la base de la dieta. Si tienen acceso a un jardín, ellos mismos se encargarán de buscar caracoles, babosas y pequeños insectos, lo cual es excelente para su nutrición.

Cuida que tenga acceso a agua limpia para beber las 24 horas del día. Curiosamente, necesitan agua para poder tragar su comida seca, por lo que siempre verás que van y vienen del comedero al bebedero.

Cuidados de un pato como mascota Canva

Higiene

El estiércol de pato es un excelente fertilizante, pero si se acumula en un área pequeña, puede generar olores fuertes y atraer moscas; por lo que se recomienda la limpieza de la casa del pato todos los días.

Las patas de los patos son delicadas, caminar constantemente sobre superficies duras, abrasivas o sucias puede causar infecciones. Es fundamental que el terreno donde caminen sea suave, preferiblemente pasto o tierra blanda, y que se mantenga lo más seco posible fuera de la zona del estanque.

¿Cómo saber si un pato está enfermo?

Un pato sano es activo, tiene ojos brillantes y un plumaje impermeable. Si notas que tu pato está apático, deja de comer o sus plumas se ven "sucias" o mojadas (pérdida de impermeabilidad), debes actuar rápido.

¿Pueden los patos convivir con otras mascotas?

Depende. Muchos perros tienen un fuerte instinto de caza e incluso un juego brusco puede herir fatalmente a un pato. En cuanto a gatos, estos sueñen ignoran a los patos adultos debido a su tamaño, pero los patitos son presas fáciles.

Esto es todo lo que necesitas saber para tener un pato como mascota en casa; aunque se trata de cuidados muy específicos, la recompensa de ver a tus patos correr hacia ti al escucharte llegar no tiene precio.