¿Qué plantar en mayo? Las mejores frutas y verduras para tu huerto en casa

Mayo es uno de los mejores meses para comenzar un huerto en casa o darle nueva vida a tu jardín. Las temperaturas más cálidas y las primeras lluvias de la temporada crean el ambiente ideal para sembrar desde frutas y verduras hasta plantas aromáticas que crecen fácilmente en macetas o espacios reducidos.

¿Qué sembrar en mayo? Las mejores frutas y verduras para tu huerto en casa Canva

Las plantas y verduras que mejor crecen en mayo

Durante este mes, muchas especies encuentran las condiciones perfectas para desarrollarse. Estas son algunas de las opciones más recomendadas:

Jitomate: Necesita bastante sol y crece muy bien en macetas grandes.

Necesita bastante sol y crece muy bien en macetas grandes. Chile: De las más populares por sus pocos cuidados.

De las más populares por sus pocos cuidados. Pepino y Calabaza: Requieren espacio y riego constante; el calor acelera su crecimiento.

Requieren espacio y riego constante; el calor acelera su crecimiento. Lechuga y Rábanos: Ideales para principiantes y espacios pequeños.

Ideales para principiantes y espacios pequeños. Espinaca: Resiste bien los cambios de clima.

Resiste bien los cambios de clima. Hierbas aromáticas: La albahaca, el cilantro, la hierbabuena y el romero son resistentes y esenciales en la cocina.

Si buscas frutas, mayo es buena temporada para la sandía, el melón o las fresas, aunque estas necesitan varias horas de sol al día para dar frutos dulces.

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Consejos para cuidar tu huerto del calor

Aunque el clima es favorable, el sol intenso de mayo puede ser agresivo. Para mantener tus plantas sanas, sigue estas recomendaciones básicas:

Horarios de riego: Hazlo por la mañana o noche para evitar que el agua se evapore de inmediato. Drenaje y humedad: Usa macetas que filtren bien el agua para no encharcar la tierra, ya que esto pudre las raíces. Protección solar: Si el calor es extremo, protege tus plantas durante las horas más calientes (mediodía). Mantenimiento: Revisa constantemente hojas y tallos para detectar plagas a tiempo y retira siempre las hojas secas. Soportes: Coloca tutores en plantas que crecen hacia arriba, como el jitomate o el pepino, para que no se rompan.

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Cosechas rápidas para ver resultados pronto

Si quieres ver resultados en poco tiempo o tienes poco espacio, existen variedades que se desarrollan a una velocidad sorprendente:

Rábanos: Es la opción más veloz, pueden estar listos en menos de un mes.

Es la opción más veloz, pueden estar listos en menos de un mes. Lechuga y Espinaca: Crecen rápido y se adaptan perfectamente a recipientes pequeños.

Crecen rápido y se adaptan perfectamente a recipientes pequeños. Cebollín: Es muy fácil de mantener y tiene la ventaja de que puede volver a crecer después de cortarlo.

Es muy fácil de mantener y tiene la ventaja de que puede volver a crecer después de cortarlo. Jitomate cherry: Es mucho más sencillo de cultivar para quienes apenas empiezan que las variedades grandes.

Solo asegúrate de que tengan luz solar directa, riego constante y una tierra rica en nutrientes para que tu huerto casero sea un éxito total este mes.