¡No te lo puedes perder! Todo sobre el Festival de las Almas 2026 en Jalisco para Día de Muertos

Jalisco se prepara para vivir una de las temporadas más especiales del año con la segunda edición del Festival de las Almas 2026, una celebración que llevará el espíritu del Día de Muertos a distintos puntos del estado.

¿Cuándo es el Festival de las Almas 2026 en Jalisco?

Del 24 de octubre al 15 de noviembre, habrá más de 350 actividades gratuitas que combinarán tradición, arte, gastronomía, música y entretenimiento.

Catrinas monumentales, altares, cabalgatas y gastronomía serán parte de una celebración que llevará las tradiciones de Día de Muertos a distintos municipios de Jalisco. Cortesía visitjalisco

La propuesta busca mostrar que en Jalisco la celebración de Día de Muertos tiene múltiples expresiones. Por ello, este año se suman San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Mazamitla, Lagos de Moreno y Cocula a Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Puerto Vallarta y Zapotlanejo.

La iniciativa es impulsada por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y la Secretaría de Turismo estatal, con el objetivo de reunir bajo una misma celebración las tradiciones que ya existen en cada municipio.

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Almas en Jalisco?

Uno de los principales atractivos del festival será la variedad de escenarios y actividades. En Zapotlanejo se instalará una Catrina monumental de 22 metros, mientras que Lagos de Moreno tendrá catrinas de gran formato y una Gran Cabalgata con más de 200 charros de gala.

San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Mazamitla, Lagos de Moreno y Cocula se incorporan este año a la celebración, junto con otros destinos que participaron en la primera edición. Cortesía visitjalisco

En San Pedro Tlaquepaque destacará una gran ofrenda elaborada en barro por maestros artesanos, mientras que Cocula, reconocida como la cuna del mariachi, ofrecerá una Serenata de las Almas.

Por su parte, Mazamitla transformará sus paisajes boscosos con el llamado Bosque de las Ánimas. La propuesta permitirá disfrutar de una experiencia relacionada con la temporada en medio de cabañas, montañas y neblina.

En Chapala, el lago será protagonista con una intervención especial que contará con la participación de pescadores y sus embarcaciones. El malecón también tendrá actividades y una ofrenda inspirada en el agua, con programación especial el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Una Catrina de 22 metros en Zapotlanejo será una de las instalaciones monumentales que buscarán convertirse en uno de los grandes atractivos del festival. Cortesía visitjalisco

Mientras tanto, Guadalajara convertirá Plaza Guadalajara, frente a la Catedral, en la Plaza de las Almas, con instalaciones monumentales, catrinas, altares y actividades culturales.

Zapopan tendrá un altar monumental, experiencias gastronómicas, degustaciones de tequila y un espectáculo de luces y videomapping. Puerto Vallarta, por su parte, combinará la tradición con el paisaje costero mediante instalaciones en el malecón y zonas cercanas a Playa de los Muertos.

La programación también contempla propuestas en Sayula, Tonalá y Tlajomulco, donde habrá altares, instalaciones artísticas y actividades relacionadas con las tradiciones locales.

¿Qué costo tendrá el Festival de las Almas 2026?

Una de las características principales del Festival de las Almas 2026 es que sus actividades serán de acceso gratuito, por lo que visitantes y habitantes podrán recorrer diferentes municipios y conocer sus distintas formas de celebrar la temporada.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el festival convivirá con otras celebraciones de temporada, como Fiestas de Octubre y Calaverandia. Cortesía

La propuesta no se limita a los altares. Habrá desfiles, gastronomía, espectáculos audiovisuales, instalaciones monumentales, actividades comunitarias y experiencias relacionadas con las artesanías y el patrimonio de cada destino.

Además, el festival convivirá con otras propuestas de temporada. Las Fiestas de Octubre incorporarán una experiencia especial de Día de Muertos del 27 de octubre al 2 de noviembre, mientras que Calaverandia ofrecerá una alternativa contemporánea en Guadalajara.

El calendario también coincidirá con otros eventos importantes para Jalisco, como los Premios HEAT, programados en Puerto Vallarta el 5 de noviembre.

Con esta segunda edición, Jalisco busca convertir la temporada de Día de Muertos en una oportunidad para recorrer diferentes destinos del estado y descubrir cómo cada comunidad mantiene vivas sus propias tradiciones.